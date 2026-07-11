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Ultimo aggiornamento: 13:27

Il tuffo in mare, la musica epica e la bici da corsa: l’epopea di Vannacci a torso nudo per celebrare se stesso

di Redazione Politica
Il generale celebra se stesso a Sanremo: "Prove fisiche per tutti i politici, io ci sono"
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Sanremo, venerdì 10 luglio, è l’appuntamento dei futuristi “per temprarci”. E allora ecco il generale che si sfila la maglietta, a favor di telecamere, e poi si butta in acqua. Nuoto, ciclismo, corsa campestre. Lo slogan è “mens sana in corpore sano” e una postilla, “senza compromessi”. “Lo sport è salute. La salute è vita e chi è in salute pesa di meno sul Servizio Sanitario Nazionale ed è psicologicamente più stabile” ha detto Roberto Vannacci. Che poi ha citato anche i politici: “Dovrebbero dare l’esempio anche nello sport, invece di ballare sui carri del Gay Pride”.

E ancora: “Prove fisiche per tutti politici! D’altra parte, anche per fare politica ci vuole un fisico bestiale. Io ci sono”. Più che una manifestazione per lo sport, è la celebrazione di se stesso.

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