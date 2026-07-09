L’Inter ha il sostituto di Dumfries: è fatta per Khalaili, l’israeliano che in Champions League ha punito l’Atalanta. Cifre e dettagli

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L’erede di Denzel Dumfries gioca nella nazionale israeliana e arriva dall’Union Saint–Gilloise. L’Inter ha trovato l’accordo con il club belga per portare a Milano Anan Khalaili, cercato anche dal Napoli, è ormai virtualmente un nuovo giocatore nerazzurro. I campioni d’Italia hanno aumentato l’offerta di 20 milioni di euro più bonus presentata qualche giorno fa, salendo a 25 più bonus. Offerta ritenuta soddisfacente dal club belga. L’esterno destro – 22 anni – dovrebbe aggregarsi al gruppo a metà della prossima settimana, quando la squadra di Chivu si troverà per iniziare la preparazione della prossima stagione. Khalaili sosterrà le visite mediche venerdì, poi le firme con l’Inter.

Chi è Khalaili, nuovo esterno dell’Inter

Nato ad Haifa, in Israele, in una famiglia arabo-israeliana originaria di Sakhnin, Anan Khalaili è cresciuto in un ambiente profondamente legato al calcio. Suo padre Majdi, infatti, è stato un portiere professionista. Khalaili è un giocatore offensivo molto duttile, in grado di agire principalmente come esterno destro di centrocampo o d’attacco. La sua caratteristica principale è la velocità e l’attacco degli spazi, ama inserirsi in profondità. È anche un giocatore che vede la porta, come dimostrano i 6/7 gol di media all’anno.

Khalaili ha mosso i primi passi nel settore giovanile del Beitar Haifa, club nel quale è entrato nel 2012. Due anni più tardi è stato acquistato dal Maccabi Haifa, una delle società più importanti del calcio israeliano, dove ha completato la propria crescita.

Nella stagione 2023-2024 della Ligat ha’Al ha iniziato a imporsi con maggiore continuità, segnando ben 14 gol totali in tutte le competizioni. Nel 2024 Khalaili ha lasciato il campionato israeliano per trasferirsi in Belgio all’Union Saint-Gilloise, che lo ha acquistato per 7,5 milioni di euro. L’operazione è diventata il trasferimento più oneroso di sempre per un calciatore israeliano approdato in Europa.

Con il club belga ha subito conquistato la Pro League, contribuendo al successo della squadra anche grazie ai gol segnati contro Anversa e Anderlecht. Nella stagione successiva ha continuato a essere protagonista, contribuendo sia da un punto di vista realizzativo che degli assist. Khalaili è stato anche protagonista in Champions League, firmando una doppietta contro l’Olympique Marsiglia, in una partita terminata con la sconfitta dell’Union Saint-Gilloise per 3-2 e ha trovato la rete anche nella vittoria per 1-0 contro l’Atalanta.