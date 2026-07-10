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Ultimo aggiornamento: 19:05

Mondiali, gli incendi in Andalusia fanno saltare i maxi schermi in piazza per Spagna-Belgio: eventi annullati “per rispetto”

di Redazione Sport
La partita che decreterà lo sfidante della Francia in semifinale e che si giocherà stasera alle ore 21, doveva essere trasmessa nei maxi schermi in piazza in molti comuni, ma gli eventi sono stati cancellati per il lutto
Mondiali, gli incendi in Andalusia fanno saltare i maxi schermi in piazza per Spagna-Belgio: eventi annullati “per rispetto”
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Niente celebrazioni di piazza per la partita Spagna-Belgio dei Mondiali di calcio 2026. Almeno in Almeria, dove un terribile incendio ha devastato l’area di Los Gallardos provocando almeno 12 vittime e diversi dispersi.

La partita dei quarti di finale, che decreterà lo sfidante della Francia in semifinale e che si giocherà stasera alle ore 21, doveva essere trasmessa nei maxi schermi in piazza in molti comuni, ma gli eventi sono stati cancellati per i tre giorni di lutto decretati dalla giunta dell’Andalusia.

In tutta la provincia quindi chi vorrà vedere la partita dovrà farlo in casa anche “in segno di rispetto del dolore delle famiglie delle vittime del devastante incendio di Los Gallardos”, conferma il governo locale in una nota. Le trasmissioni in diretta della partita erano previste in molti comuni come Albox, Berja e Huercal di Almeria.

Intanto continuano le evacuazioni di alcuni centri abitati minacciati dalle fiamme. Nel pomeriggio una cinquantina di abitanti sono stati sfollati dalli militari dell’Ume dalla località di El Marchal de Lubrin, a causa dell’avanzata delle fiamme, informano le autorità regionali.

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