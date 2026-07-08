Questo articolo è gratis. Per leggerne altri, ricevere le newsletter e avere libero accesso ai contenuti scelti dalla redazione Registrati

Jannik Sinner è già in semifinale dopo aver battuto Jan-Lennard Struff, ma ci sono altri due italiani che oggi vogliono raggiungerlo e fare la storia. È il giorno dei quarti di finale di Jasmine Paolini nel tabellone femminile e di Flavio Cobolli in quello maschile. I due scendono in campo oggi, rispettivamente contro Marta Kostyuk e Arthur Fery, sul campo centrale dell’All England Club. Per Cobolli sarebbe una storica prima volta, dopo aver eguagliato i quarti di finale dello scorso anno e dopo aver raggiunto la finale al Roland Garros, poi persa contro Alexander Zverev.

Per Paolini sarebbe la seconda volta, dopo aver giocato la finale del 2024, poi persa contro Barbora Krejcikova. Due sfide difficili per entrambi, ma alla portata, soprattutto per Flavio Cobolli, che vincendo 3-0 contro Alex De Minaur ha ribaltato i pronostici della vigilia che lo vedevano sfavorito. Ora affronta il padrone di casa Arthur Fery, che sempre a sorpresa ha battuto Grigor Dimitrov. L’Italia ha già portato tre italiani in semifinale al Roland Garros, ma in quel caso non c’erano Sinner e Paolini: ora la favola potrebbe ripetersi anche sull’erba di Wimbledon. Il teatro sarà il Centrale, che vedrà prima Jasmine Paolini, poi proprio Flavio Cobolli.

Wimbledon 2026, gli italiani in campo oggi

TABELLONE MASCHILE

Flavio Cobolli-Arthur Fery: campo Centrale, secondo match

TABELLONE FEMMINILE

Jasmine Paolini-Marta Kostyuk: campo Centrale, ore 14:30

Il programma degli italiani oggi a Wimbledon

CENTRE COURT

Dalle 14:30

[12] Marta KOSTYUK UKR vs [13] Jasmine PAOLINI ITA

A seguire

[9] Flavio COBOLLI ITA vs Arthur FERY GBR

NO. 1 COURT

Dalle 14:00

[9] Linda NOSKOVA CZE vs [25] Elise MERTENS BEL

A seguire

[6] Taylor FRITZ USA vs [2] Alexander ZVEREV GER

Dove vedere Wimbledon in tv e streaming

Le sfide degli italiani in campo oggi a Wimbledon vengono trasmesse in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e sugli altri canali di Sky Sport, in diretta streaming su Sky Go e NOW. Le partite di tennis maschile e femminile di Wimbledon 2026 sono infatti trasmesse in Italia in diretta tv via satellite sui canali Sky e in streaming sulla piattaforma NOW Tv.