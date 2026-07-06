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Ultimo aggiornamento: 17:12

Cobolli è super: batte De Minaur in tre set e torna ai quarti di Wimbledon. “Mi sentivo stanco, fa caldissimo. Ma ora devo trovare una casa”

di Domenico Cannizzaro
Il tennista azzurro, numero dieci al mondo, ha battuto in tre set l'australiano, numero 6 del ranking Atp, con il punteggio di 5-7, 6-7 (3), 6-3 in due ore e 35 minuti di gioco
Cobolli è super: batte De Minaur in tre set e torna ai quarti di Wimbledon. “Mi sentivo stanco, fa caldissimo. Ma ora devo trovare una casa”
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Flavio Cobolli si qualifica per i quarti di finale di Wimbledon, terzo Slam della stagione in corso sui campi in erba dell’All England Lawn Tennis Club. Il tennista azzurro, numero dieci al mondo, ha battuto in tre set l’australiano Alex De Minaur, numero 6 del ranking Atp, con il punteggio di 5-7, 6-7 (3), 6-3 in due ore e 35 minuti di gioco. Ai quarti – già raggiunti l’anno scorso, eguagliato il suo miglior risultato – l’azzurro affronterà il vincente della sfida tra Grigor Dimitrov e Arthur Fery.

“Mi sentivo stanco, sono contento di aver vinto in tre set, è importante avere energie per il prossimo turno. Quest’anno fa caldissimo, grazie per essere venuti qui. Sono felice e orgoglioso di me stesso“, ha dichiarato Cobolli dopo la vittoria contro De Minaur. “C’è molto rispetto tra noi, mi piace come persona e come giocatore – ha aggiunto – Anche se non mi piace giocare contro di lui”.

“Ora per recuperare guarderò la partita come al solito con un bel gelato – ha proseguito il tennista romano -. Stasera cucina papà, pasta pomodoro e cipolla. Magari guardiamo qui i Mondiali, c’è SpagnaPortogallo. Dobbiamo trovare una casa perché al momento non ce l’abbiamo ancora, i bagagli sono fatti nell’altra: qualcuno ha una casa da prestare?”, ha concluso con una battuta.

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