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Ultimo aggiornamento: 13:10

Wimbledon, è il giorno di Sinner: affronta Struff per un posto in semifinale | La diretta del match

di Domenico Cannizzaro
e Daniele Fiori
Il numero uno al mondo sfida il 36enne tedesco ai quarti. In caso di vittoria, affronterebbe uno tra Novak Djokovic e Felix Auger-Aliassime
Wimbledon, è il giorno di Sinner: affronta Struff per un posto in semifinale | La diretta del match
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Momenti chiave

  • Sinner-Struff, si inizia alle 14
    • 13:10

      I precedenti

      Jannik Sinner e Jan-Lennard Struff si sono affrontati tre volte in carriera e nei tre precedenti ha sempre vinto Jannik Sinner. Le sfide risalgono tutte al 2024, su tre superfici diverse. Il primo è quello a Indian Wells, con Sinner che su cemento vinse in due set (6-3, 6-4) in maniera abbastanza agevole. Poi quello sulla terra rossa di Montecarlo, dove il numero uno al mondo si impose ancora in due set (6-4, 6-2). Le difficoltà maggiori per Sinner sono invece arrivate proprio sull’erba, ad Halle, dove l’azzurro vinse in tre set (6-2, 6-7, 7-6), soffrendo parecchio. Anche in quel caso erano quarti di finale.

    • 12:44

      Dove vedere il match in tv e streaming

      La sfida tra Jannik Sinner e Jan-Lennard Struff verrà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport 251, in diretta streaming su Sky Go e NOW. Le partite di tennis maschile e femminile di Wimbledon 2026 sono infatti trasmesse in Italia in diretta tv via satellite sui canali di Sky Sport e in streaming sulle piattaforme Sky Go e NOW Tv.

    • 12:44

      Sinner-Struff, si inizia alle 14

      Jannik Sinner apre il programma del campo numero 1: la sfida con Struff al via alle ore 14 italiane. In palio c’è un posto in semifinale: per Sinner sarebbe la terza in quattro anni.