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Sparatoria al Welfen–Gymnasium di Schongau, un comune da 12mila abitanti in Alta Baviera, a sud-ovest di Monaco di Baviera: lo riferiscono i media tedeschi, tra cui Bild e Merkur.

La polizia bavarese ha comunicato che, in base alle informazioni attualmente disponibili, due ragazze sono rimaste gravemente ferite ma non sono in pericolo di vita. La presenza di altri eventuali feriti però è ancora in fase di accertamento. Sul posto sono intervenute oltre 15 pattuglie di polizia e diversi elicotteri, mentre il presunto responsabile, un ragazzo di 16 anni, è stato arrestato dopo l’accaduto con addosso un coltello e una pistola. Lo ha dichiarato il ministro dell’Interno bavarese, Joachim Herrmann, come riporta l’emittente Br24. Herrmann ha smentito le indiscrezioni sulla possibile presenza di un secondo aggressore e ha affermato che, sulla base delle informazioni disponibili al momento, non vi sono vittime.

Sono in corso le verifiche all’interno dell’istituto: secondo gli investigatori potrebbe essersi trattato di un’azione in cui l’aggressore ha iniziato a sparare all’impazzata, senza un obiettivo preciso.

Secondo Bild, l’incidente si è verificato in parte all’interno del perimetro scolastico e in parte nelle immediate vicinanze della scuola superiore, che conta 800 iscritti. Merkur riporta che durante la sesta ora di lezione è scattato l’allarme antincendio e, pensando a un falso allarme, i ragazzi hanno lasciato l’edificio con calma. Poi sono stati trovati due giovani feriti e si è messa in moto la catena dei soccorsi.