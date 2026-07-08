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Ultimo aggiornamento: 16:49

Meloni: “Ridicolo dire che si chiudono gli ospedali per comprare i carri armati” | Video

di Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev
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La presidente del Consiglio nella conferenza stampa al termine del vertice Nato di Ankara parla dell'aumento della spesa in difesa e sicurezza
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“Io sono convinta che noi dobbiamo rafforzare la nostra spesa in difesa e sicurezza, soprattutto nel concetto ampio di difesa e sicurezza. Chiaramente bisogna farlo con un equilibrio, perché l’unica cosa che non farò e che non sono disposta a fare è togliere risorse ad altri capitoli che considero ugualmente importanti. Per cui questa accusa strumentale che viene fatta di un’Italia che chiude gli ospedali per comprare i carri armati è ridicola, ridicola, perché è per me un limite invalicabile. Dove ho gli strumenti per rafforzare la difesa e la sicurezza, li rafforzo finché posso”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nella conferenza stampa al termine del vertice Nato di Ankara.

“Oggi noi siamo al 2,8% di Pil, il prossimo anno faremo i nostri sforzi per crescere e migliorare ancora, rispetteremo i nostri impegni, ma insomma gli impegni che ci siamo impegnati a mantenere mi paiono quelli adeguati in questo tempo, ecco non andrei oltre rispetto a quelli, ma credo che quelli siano degli impegni che oggi vale la pena di mantenere anche se non viene riconosciuto, anche se non è popolare”, conclude la premier.

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