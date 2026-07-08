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Ultimo aggiornamento: 19:15

“Al lavoro per cambiare l’Italia”: Schlein, Conte, Fratoianni e Bonelli insieme sul palco a Napoli. La diretta della manifestazione

di Redazione Politica
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L'appuntamento era stato annunciato a metà giugno con uno scatto pubblicato sui social
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Il campo largo arriva a Napoli per una nuova foto di gruppo, stavolta non nel chiuso di un ristorante ma su un palco, in piazza del Gesù. Elly Schlein, Giuseppe Conte, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni parlano dal palco di Al lavoro per cambiare l’Italia, l’appuntamento annunciato a metà giugno con uno scatto pubblicato sui social. La diretta

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