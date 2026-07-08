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Momenti di tensione in piazza del Gesù a Napoli, poco prima della manifestazione dei leader del campo largo “Al lavoro per cambiare l’Italia”. Un gruppo di circa 50 persone, i disoccupati del “movimento 7 novembre”, ha provato a occupare il palco al grido di “lavoro, lavoro”. Immediato l’intervento delle forze dell’ordine durante il quale non sono mancati momenti di tensione.

La situazione è poi tornata alla normalità con i manifestanti che hanno intonato cori in piazza dove era atteso il comizio che vede uniti Elly Schlein, Giuseppe Conte, Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli.

Gli attivisti chiedono la ripresa dei tirocini del progetto “Disoccupati e inoccupati di lunga durata Napoli”, sospeso, a detta del sottosegretario Durigon, per “rilevanti anomalie amministrative e procedurali”. I tirocinanti hanno incontrato i parlamentari del Pd Piero De Luca e Marco Sarracino e, al loro arrivo in piazza, potrebbero incontrare i quattro leader per esporre le ragioni della loro vertenza.