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Ultimo aggiornamento: 20:26

Braccia tese e dito medio, Vannacci e la moglie rispondono alla band che intona Bella Ciao a Viareggio

di Redazione Politica
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Il leader di Futuro Nazionale e Camelia Mihailescu, mentre passeggiavano a Viareggio sabato sera, sono stati accolti così da un complesso musicale e da alcune persone presenti. L'ex generale e consorte hanno risposto ballando e gesticolando
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Braccia tese dell’ex generale e dito medio della moglie. Così Roberto Vannacci e consorte hanno risposto a un gruppo musicale, il Complesso d’Inferiorità, che vedendo passare l’eurodeputato di Futuro Nazionale davanti al posto in cui si stava esibendo a Viareggio, ha deciso di intonare Bella Ciao.

A diffondere le immagini, girate da una persona presente, è stata Viareggio Antifascista. Il fatto è avvenuto sabato sera quando in centro c’è il via vai di persone.

All’iniziativa del complesso hanno partecipato i presenti che tutti insieme hanno accolto così, cantando la canzone partigiana, il leader e la moglie. Vannacci e la moglie, Camelia Mihailescu, che vivono a Viareggio, prima partecipano ballando poi lei alza il dito medio, rivolgendosi verso il complesso, mentre il leader di Futuro Nazionale tende le braccia, sempre a ritmo di musica. La coppia poi si allontana mentre la folla continua ad accompagnarli con il brano.

Nel video “si vede come la moglie del generale accenni prima un impacciato saluto romano sostituito poi dal dito medio, seguita poi da suo marito Vannacci che invece approccia un balletto palesemente caratterizzato da saluti romani provocatori nei confronti delle persone che lo hanno accolto e cacciato al grido di Bella Ciao”, denuncia Viareggio Antifascista.

La propaganda, continuano, “vuol far vedere sempre l’accoglienza a suo favore che riceve nei suoi tour, noi invece vogliamo far vedere come proprio nella città che lo ospita non è il ben venuto e questa è l’accoglienza che gli riservano i viareggini”.

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