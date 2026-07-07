Sondaggi, Vannacci tocca il 6% e stacca la Lega (che però torna a crescere). Cala FdI, campo largo avanti sul centrodestra

Futuro Nazionale guadagna un altro 0,4% attingendo da indecisi e potenziali astenuti. Se si votasse domani il centrosinistra avrebbe oltre due punti di vantaggio

Questo articolo è gratis. Per leggerne altri, ricevere le newsletter e avere libero accesso ai contenuti scelti dalla redazione Registrati

Futuro Nazionale continua a crescere e ormai tallona Alleanza Verdi e Sinistra come quinto partito italiano. Ma il centrodestra non ne risente particolarmente, anzi: rispetto alla scorsa settimana, l’unica grande forza di maggioranza a perdere voti è Fratelli d’Italia, mentre Forza Italia e la Lega tornano a risalire. È quanto emerge dal sondaggio politico settimanale realizzato da Swg per il TgLa7 di Enrico Mentana. Il partito di Roberto Vannacci guadagna un altro 0,4% raggiungendo il 6% tondo, ormai quasi mezzo punto sopra la Lega, che però a sua volta cresce dal 5,4% al 5,6%. Guadagna due decimi anche Forza Italia, stimata al 7,4%, mentre Fratelli d’Italia ne perde altrettanti e scende al 27,1%, ormai lontano dal 30% che superava meno di un anno fa. A guardare i numeri, però, il serbatoio principale di consensi per l’ex generale sembra la quota di indecisi e potenziali astenuti, che dalla scorsa settimana scende dal 28% al 27%.

Nel centrosinistra calano sia il Pd sia il Movimento 5 stelle: i dem scendono dal 21,8% al 21,5% (-0,3%), i pentastellati dal 13,3% al 13,1% (-0,2%). Crescono di un decimale Avs, che tocca il 6,5% (mezzo punto tondo sopra Vannacci) e Italia viva, stimata al 2,5%. Azione di Carlo Calenda si assesta al 3,4% (-0,1%). Con questi numeri, se si votasse domani il “campo largo” Pd-M5s-Avs-Iv raggiungerebbe il 43,6% dei consensi, oltre due punti di vantaggio rispetto alla coalizione di governo, ferma al 41,2% (contando anche l’1,1% di Noi moderati). Decisivi per il centrodestra quindi si rivelerebbero i voti di Vannacci, il cui ingresso in coalizione però appare al momento assai improbabile; un’alternativa sarebbe l’alleanza con Calenda, che sulla carta avrebbe i numeri per spostare gli equilibri.