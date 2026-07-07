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Cronaca

Ultimo aggiornamento: 10:06

Si tuffa nel lago per rinfrescarsi e non riemerge più: nonno 65enne muore nel lago di Como, a lanciare l’allarme i nipotini

di Redazione Cronaca
Donato Frigerio, 65enne di Suello, ha probabilmente accusato un malore per lo shock termico tra la temperatura esterna e quella dell'acqua. Recuperato in stato d'incoscienza, è deceduto in ospedale
Si tuffa nel lago per rinfrescarsi e non riemerge più: nonno 65enne muore nel lago di Como, a lanciare l’allarme i nipotini
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Si è tuffato nel lago e non è più risalito. Donato Frigerio, 65enne di Suello, si trovava alla spiaggia del Nautilus a Mandello del Lario, nel ramo lecchese del lago di Como, insieme ai nipotini. Sono stati proprio loro a dare l’allarme quando hanno perso di vista il nonno, che non è più riemerso dopo essere entrato in acqua per rinfrescarsi.

Dalla Capitaneria di porto sono intervenuti i vigili del fuoco in gommone, i sanitari di Areu in eliambulanza, i volontari della Croce rossa di Lecco e i carabinieri. L’uomo è stato recuperato dai soccorritori in stato d’incoscienza, a faccia in giù, probabilmente a causa di un malore per idrocuzione, cioè una sincope che ha provocato uno shock termico tra il caldo esterno e la bassa temperatura dell’acqua.

Le manovre rianimatorie non sono servite a fargli riprendere conoscenza: trasferito d’urgenza all’ospedale Alessandro Manzoni di Lecco, l’uomo è deceduto in serata.

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