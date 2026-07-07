L'Associazione Italiana Arbitri ha scelto il nuovo designatore, dopo l'inchiesta della Procura di Milano che ha spazzato via il suo predecessore

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Daniele Orsato è il nuovo designatore degli arbitri di Serie A e Serie B. La nomina è stata approvata dal Comitato Nazionale dell’Associazione Italiana Arbitri, che ha definito i nuovi vertici degli organi tecnici nazionali. Il 50enne veneto prende il posto di Gianluca Rocchi, autosospesosi dopo essere stato coinvolto nell’inchiesta della Procura di Milano che lo vede indagato. Nell’ultima parte della scorsa stagione il suo incarico era stato svolto ad interim da Dino Tommasi.

La scelta di Orsato era stata proposta dal direttore tecnico Domenico Messina e arriva dopo appena una stagione alla guida della Commissione Arbitri Nazionale di Serie C. Il suo mandato, come quello degli altri responsabili degli organi tecnici nazionali, avrà durata di due stagioni sportive. Con lui nella commissione della Can A e B ci saranno Luca Banti, Gabriele Gava, Antonio Danilo Giannoccaro, Ciro Carbone e Alessandro Giallatini. Questi ultimi due hanno condiviso con Orsato parte della carriera arbitrale sul terreno di gioco.

L’avvicendamento produce anche un effetto a catena nelle altre categorie. Alla guida della Can di Serie C viene promosso Nicola Giovanni Ayroldi, mentre Paolo Dondarini diventa il nuovo responsabile della Can D, prendendo il posto di Stefano Braschi.

Nei giorni precedenti alla nomina era circolato anche il nome di Nicola Rizzoli, che però non ha mai mostrato una reale disponibilità a lasciare i propri incarichi internazionali. L’AIA apre così una nuova fase dopo le vicende degli ultimi mesi, mentre resta ancora vacante il vertice politico dell’associazione in seguito alla squalifica e alla decadenza dell’ex presidente Antonio Zappi. Nei prossimi mesi saranno quindi necessarie nuove elezioni per definire la governance dell’associazione.

Chi è Daniele Orsato

Nato a Schio, Daniele Orsato ha esordito in Serie A nel 2006, costruendo una carriera ai massimi livelli internazionali. Nel 2020 è stato eletto miglior arbitro del mondo dall’IFFHS, anno in cui ha diretto anche la finale di Champions League tra Paris Saint-Germain e Bayern Monaco. Nel 2022 è diventato l’arbitro italiano con più presenze nella storia della Champions League, superando Pierluigi Collina e Nicola Rizzoli. Ai Mondiali di Qatar 2022 ha arbitrato la gara inaugurale tra Qatar ed Ecuador e la semifinale Argentina-Croazia, diventando il quinto italiano a dirigere una semifinale iridata. Il 2 agosto 2024 ha annunciato il ritiro dall’attività arbitrale.

Tra i pochi episodi discussi della sua carriera resta il mancato secondo cartellino giallo a Miralem Pjanic in Inter–Juventus del 2018. Tre anni dopo, ospite di 90° Minuto, Orsato ammise pubblicamente l’errore: spiegò di aver valutato male l’azione dal campo, aggiungendo che il Var, secondo il regolamento in vigore allora, non poteva intervenire su quel tipo di decisione.