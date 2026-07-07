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Ultimo aggiornamento: 11:48

Lukaku balla la Trump Dance, il Belgio sfotte gli Usa e Infantino: “Ribaltate questo”

di Redazione Sport
La vittoria per 4 a 1 che ha eliminato gli americani e qualificato i Diavoli Rossi ai quarti ha trasformato lo sdegno in pungente ironia
Lukaku balla la Trump Dance, il Belgio sfotte gli Usa e Infantino: “Ribaltate questo”
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“Lo chiamano soccer“. Anzi no, “football“. Comincia così la notte di sfottò del Belgio agli Stati Uniti. Il campo ha dato ai Diavoli Rossi la grande rivincita dopo la vergogna del caso Balogun: 4-1, Usa a casa e Belgio qualificato ai quarti di finale dei Mondiali. La squadra del ct Rudi Garcia ha avuto la capacità di trasformare in agonismo la grande rabbia per la mossa sfacciata della coppia Trump-Infantino. E dopo il successo, lo sdegno ha lasciato spazio all’ironia.

Il pallone è rotondo e anche beffardo. L’arroganza di Trump e il servilismo di Infantino si sono trasformati in autogol per gli Usa del ct Pochettino. Il bomber Folarin Balogun, riammesso dopo la squalifica sospesa, è parso l’ombra di se stesso. Gli americani erano quasi storditi, mentre il Belgio ha colpito senza pietà Fino al quarto gol, firmato da Romelu Lukaku, che ha messo la parola fine sul match. L’attaccante del Napoli ha esultato e ballato con i compagni, replicando la “Trump dance”, il ballo del presidente sulle note dei Village People.

Lo sfottò è proseguito però anche sui social. E la Nazionale del Belgio ha preso di mira direttamente gli Usa e Gianni Infantino: “Ribaltate questo”, l’emblematico post dei Diavoli Rossi. Un chiaro riferimento al netto risultato del campo, che non potrà essere stravolto da nessuna regola della Fifa.

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