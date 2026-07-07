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Ultimo aggiornamento: 17:05

Esplosioni a Damasco, il momento in cui uno dei due ordigni scoppia vicino all’hotel di Macron – Video

di Martina Milone
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Il momento dell'esplosione è stato ripreso in diretta: uno dei due ordigni era collocato dentro un'automobile parcheggiata a bordo strada, il secondo in un cassonetto dei rifiuti
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Due attentati dinamitardi sono avvenuti vicino all’hotel Four Season a Damasco dove ha pernottato il presidente francese Emmanuel Macron. Nelle immagini il momento in cui uno dei due “ordigni improvvisati” esplode: uno era collocato “all’interno di un’auto parcheggiata a bordo strada” e il secondo “in un cassonetto dei rifiuti”.

Fonti dell’Eliseo hanno confermato che “il presidente è al sicuro” e che “il programma della visita continua”. Macron ha lasciato in mattinata l’albergo per alcuni incontri in programma al palazzo della presidenza, tra i quali quello con il presidente siriano Ahmed al Sharaa.

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