“La combustione generata dai grandi spettacoli pirotecnici causa in genere un inquinamento significativo, poiché produce particolato fine, noto anche come PM2.5. Queste piccole particelle possono penetrare in profondità nel cuore e nei polmoni, causando irritazione e, in alcuni casi, attacchi d’asma e altre patologie”. Nel centro di Washington, “l’inquinamento sarà molto dannoso per la salute”, e le persone potrebbero avere “sintomi di irritazione”. Per questo si raccomandava di evitare “l’esposizione prolungata” e di indossare mascherine.