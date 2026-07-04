Il pilota Mercedes conquista la vittoria nella gara breve del GP di Gran Bretagna dopo un duello spettacolare con Hamilton (Ferrari), partito dalla pole. "È stata una battaglia divertente" dice il vincitore. Norris completa il podio, Russell è quarto e il vantaggio iridato dell'italiano sale a 43 punti

Questo articolo è gratis. Per leggerne altri, ricevere le newsletter e avere libero accesso ai contenuti scelti dalla redazione Registrati

Kimi Antonelli è inarrestabile e continua a riscrivere la sua straordinaria stagione. Sul leggendario tracciato di Silverstone, il giovane talento della Mercedes conquista la Sprint del Gran Premio di Gran Bretagna al termine di una gara intensa e spettacolare, impreziosita dal duello con Lewis Hamilton, e mette un altro tassello nella sua corsa verso il titolo mondiale. Grazie al successo, il leader del campionato porta infatti a 43 punti il vantaggio sul compagno di squadra George Russell, quarto al traguardo.

La Sprint si accende fin dal via. Hamilton, partito dalla pole position davanti al pubblico di casa, difende con autorità la prima posizione e prova a imporre il proprio ritmo. Alle sue spalle, però, Antonelli resta incollato agli scarichi della Ferrari numero 44, aspettando il momento giusto per sferrare l’attacco. L’occasione arriva a metà gara. Il pilota italiano sfrutta la modalità “overtake”, si avvicina con decisione e piazza il sorpasso decisivo su Hamilton. Da quel momento in poi cambia il copione della corsa: Antonelli prende il largo, costruisce un margine di sicurezza e taglia il traguardo da vincitore senza più correre rischi.

Alle spalle della Mercedes, Hamilton deve accontentarsi del secondo posto, ma conferma i progressi della Ferrari, sempre più competitiva anche sul giro gara. A completare il podio è la McLaren di Lando Norris, autore di una prova solida davanti al proprio pubblico. Quarto George Russell, che limita i danni nella corsa iridata, mentre Charles Leclerc chiude quinto con l’altra Ferrari. Più indietro Max Verstappen, solo sesto con la Red Bull, davanti all’altra McLaren di Oscar Piastri.

La gara dei sorpassi

La gara è stata caratterizzata da numerosi sorpassi, soprattutto nelle prime tornate, con i principali protagonisti impegnati in continui cambi di posizione che hanno regalato spettacolo agli oltre centomila spettatori presenti sulle tribune di Silverstone. Al termine della Sprint, Antonelli ha raccontato il momento decisivo della sua gara. “È stata una battaglia divertente con Lewis. Abbiamo spinto al massimo e quando sono entrato in overtake mode sapevo che sarebbe arrivata un’opportunità. Dopo il sorpasso ho cercato semplicemente di trovare il mio ritmo e portare la gara a casa”.

Il leader del Mondiale, però, predica prudenza nonostante il vantaggio sempre più consistente in classifica. “Abbiamo un bello slancio e stiamo facendo un grande lavoro insieme alla squadra, ma non possiamo abbassare la guardia. Lewis e la Ferrari stanno facendo un lavoro incredibile, così come Red Bull e McLaren. Dobbiamo continuare ad alzare l’asticella”.

Hamilton: “Gara molto dura”

Soddisfatto ma inevitabilmente deluso per la vittoria sfumata Hamilton, che ha riconosciuto la superiorità della Mercedes. “È stata una gara davvero molto dura. È stato difficilissimo tenere dietro la Mercedes, lo avevo detto già ieri. Ho spinto più che potevo, ho dato tutto quello che avevo. Bravo Kimi, noi abbiamo ancora del lavoro da fare per colmare il divario”. Il sette volte campione del mondo ha poi spiegato come la differenza di prestazione sia emersa soprattutto nel tratto più veloce del circuito: “Loro erano particolarmente rapidi in Curva 6 e sono stato costretto a consumare molta energia lì. Così, uscendo dalla Curva 15, avevo meno potenza e non sono riuscito a difendermi”.

Sorride anche Lando Norris, terzo al traguardo davanti ai tifosi britannici. “È stata un’ottima gara, sono molto contento. Ho fatto una buona partenza e un buon primo giro, con tanti scambi di posizione. Sono soddisfatto e anche positivamente sorpreso di quello che siamo riusciti a fare oggi. Ci sono ancora alcuni aspetti da migliorare, ma questi sono punti importanti”. Archiviata la Sprint, l’attenzione si sposta ora sulle qualifiche, in programma nel pomeriggio a Silverstone, che definiranno la griglia di partenza del Gran Premio di domani. Antonelli arriva all’appuntamento con il morale alle stelle e con la consapevolezza di avere tra le mani una Mercedes sempre più competitiva, mentre Ferrari proverà a trasformare gli incoraggianti segnali mostrati nella gara breve in un assalto alla pole e, soprattutto, alla vittoria nel GP. “Oggi pomeriggio ho una buona idea di cosa cambiare, se facciamo un passo avanti sono fiducioso che possiamo portarlo anche su altri circuito. Sono fiducioso che andrà meglio, vedremo quanto” ha dichiarato Leclerc.

Ordine d’arrivo del Gp Gran Bretagna – Gara Sprint

1 Kimi Antonelli (Mercedes)

2 Lewis Hamilton (Ferrari) +2.745

3 Lando Norris (McLaren) +9.783

4 George Russell (Mercedes) +10.639

5 Charles Leclerc (Ferrari) +12.620

6 Max Verstappen (Red Bull Racing) +16.550

7 Oscar Piastri (McLaren) +17.551

8 Liam Lawson (Racing Bulls) +30.233

9 Isack Hadjar (Red Bull Racing) +30.953

10 Arvid Lindblad (Racing Bulls) +35.110

11 Pierre Gasly (Alpine) +40.273

12 Franco Colapinto (Alpine) +41.026

13 Nico Hülkenberg (Audi) +41.680

14 Gabriel Bortoleto (Audi) +42.499