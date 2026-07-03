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Due partite, due vittorie, ma tante difficoltà. Jannik Sinner prosegue il proprio percorso a Wimbledon e oggi affronta Jenson Brooksby al terzo turno, in un match che può dire tanto. Sinner ha battuto prima Kecmanovic e poi Borges rispettivamente in cinque e tre set, ma entrambi sono stati dei match molto difficili per motivi differenti. L’azzurro ha ammesso di aver sofferto l’assenza di partite sull’erba prima dello Slam londinese, ma si è detto soddisfatto del ritmo che sta pian piano trovando, anche in vista delle prossime partite.

Nella conferenza stampa post vittoria contro Borges ha poi ammesso di aver scoperto il problema che al Roland Garros gli ha causato un malore (e la conseguente eliminazione) contro Juan Manuel Cerundolo, spiegando che non esclude possa tornare in futuro, ma senza dire nello specifico di cosa si tratti. Adesso di fronte c’è Brooksby, un tennista di grande tecnica, che colpisce la palla con un ottimo timing, che però tra infortuni e discontinuità non ha ancora tracciato la propria strada nel circuito Atp e oggi si trova al numero 81 del ranking. Un match da prendere con le pinze, a prescindere, soprattutto dopo i primi due turni, con Sinner che però pian piano sta sempre più prendendo confidenza con l’erba e sta ritrovando il proprio tennis. È l’unico italiano in campo oggi e per la prima volta non gioca sul Centrale.

Wimbledon 2026, il tabellone di Sinner e degli altri italiani

Sinner-Brooksby, i precedenti

Jannik Sinner e Jenson Brooksby si sono scontrati una sola volta nel corso delle loro carriere. Il primo e unico precedente tra i due risale al 2021, a Washington, in semifinale su cemento outdoor. In quel caso vinse Jannik Sinner in maniera abbastanza semplice, in due set con i parziali di 7-6, 6-1. Sarà quindi il primo incontro su erba tra i due e sarà una sfida completamente diversa, come ammesso da Sinner nel corso dell’ultima conferenza stampa.

Wimbledon, a che ora gioca Sinner contro Brooksby

Jannik Sinner, numero 1 del mondo, scende in campo oggi, 3 luglio, per il terzo turno del singolare maschile contro Jenson Brooksby, numero 81 del mondo. I due si sfidano nel secondo match del campo numero 1, dopo il match di femminile singolare tra Daria Kasatkina e Naomi Osaka, che comincia alle 14. Orientativamente, quindi, Sinner potrebbe scendere in campo intorno alle 16:30.

Dove vedere in tv e streaming il match tra Sinner e Brooksby

La sfida tra Jannik Sinner e Jenson Brooksby verrà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport 251, in diretta streaming su Sky Go e NOW. Le partite di tennis maschile e femminile di Wimbledon 2026 sono infatti trasmesse in Italia in diretta tv via satellite sui canali di Sky Sport e in streaming sulle piattaforme Sky Go e NOW Tv.