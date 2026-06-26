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La corsa di Jannik Sinner al secondo Wimbledon consecutivo partirà contro Miomir Kecmanovic, tennista serbo di 26 anni, nr. 51 del ranking Atp. Il numero uno al mondo ha conosciuto nella mattinata di oggi il proprio percorso in un torneo dove parte senza dubbio favorito, nonostante il malore di ormai un mese fa al Roland Garros. Manca ancora Carlos Alcaraz, alle prese con un infortunio al polso ormai da più di due mesi, c’è Novak Djokovic, alla ricerca sempre del 25esimo slam, ma ci sono anche Alexander Zverev (fresco di primo Slam vinto) e Daniil Medvedev. Ci sono anche altri sei italiani oltre a Sinner: Matteo Berrettini – se starà bene – può essere la sorpresa, poi occhio anche a Flavio Cobolli (numero 2 d’Italia) e Luciano Darderi. Ancora out Lorenzo Musetti. Intanto è stato definito il tabellone.

Wimbledon – tabellone maschile

Jannik Sinner è nella parte alta del tabellone di Wimbledon. Il numero uno al mondo comincia contro Miomir Kecmanovic e può incontrare solo in finale Alexander Zverev (ma era ovvio, essendo la testa di serie numero 2), mentre l’incrocio con Djokovic è possibile solo in semifinale. Al secondo turno o Borges o Boyer, poi Brooksby o Buse (unico tennista che Sinner non ha ancora affrontato tra le teste di serie). Agli ottavi la possibile sfida contro Luciano Darderi. Poi ai quarti potrebbe trovare Daniil Medvedev e in semifinale appunto il rivale serbo.

Non c’è Lorenzo Musetti, ma c’è Flavio Cobolli – altro italiano in top 10 dopo la finale al Roland Garros – che affronta l’argentino Navone al primo turno. Possibile incrocio con Khachanov, Tabilo o De Minaur agli ottavi di finale, mentre ai quarti può beccare Shelton. In semifinale la possibile sfida con Zverev: Cobolli è infatti dalla parte opposta del tabellone rispetto a Sinner. Inizio complicato per Berrettini, che affronta la wild card Stan Wawrinka, sempre un osso duro nonostante l’età, al suo ultimo Wimbledon.

I primi turni dei tennisti azzurri

(1) Sinner – Kecmanovic

– Kecmanovic (9) Cobolli – Navone

– Navone (14) Darderi – Quinn

– Quinn (32) Arnaldi – Halys

– Halys Sonego – Etcheverry

– Etcheverry Bellucci – Svajda

– Svajda Berrettini – Wawrinka

Wimbledon – tabellone femminile

Definito anche il tabellone femminile, dove per l’Italia ci saranno soltanto due tenniste al via: la “solita” Jasmine Paolini, Elisabetta Cocciaretto e Tyra Grant, per la prima volta nel tabellone principale a Londra. Paolini affronterà al primo turno Robin Montgomery, mentre Elisabetta Cocciaretto se la vedrò contro la cinese Wang. Tyra Grant fa il suo esordio invece contro la padrona di casa Katie Boulter.