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Ultimo aggiornamento: 12:26

Iran, le immagini dell’arrivo della salma di Khamenei alla Grande moschea di Teheran

di Redazione Esteri
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La salma dell’ex Guida suprema iraniana, Ali Khamenei, ucciso durante gli attacchi statunitensi e israeliani, è giunta al complesso religioso della Grande Moschea di Teheran, in vista dei funerali. Le autorità prevedono la partecipazione di 15-20 milioni di persone solo a Teheran per la tre giorni di tributo nazionale. Domani cominceranno i funerali pubblici, oggi la cerimonia per i leader stranieri.

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