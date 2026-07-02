Il mondo FQ

Giustizia

Ultimo aggiornamento: 13:21

Stefano Bandecchi indagato per corruzione, inchiesta sugli appalti: perquisizioni anche in una società calcistica

di Redazione Giustizia
La Procura di Terni ipotizza un presunto patto illecito nell'affidamento dei lavori per una strada nell'Orvietano. Coinvolti due pubblici ufficiali e un imprenditore. Gli accertamenti si estendono alla cessione delle quote di un club dilettantistico all'Unicusano
Stefano Bandecchi indagato per corruzione, inchiesta sugli appalti: perquisizioni anche in una società calcistica
Icona dei commenti Commenti

Il presidente della Provincia di Terni, Stefano Bandecchi, è indagato in una nuova inchiesta della Procura che ipotizza un presunto patto corruttivo nell’affidamento di un appalto pubblico per la sistemazione di una strada nell’Orvietano. Gli inquirenti contestano a Bandecchi e a un altro pubblico ufficiale il reato di corruzione. Nell’indagine risultano coinvolti anche un secondo funzionario pubblico e un imprenditore, mentre a tutti gli indagati viene contestata la turbata libertà del procedimento di scelta del contraente. Al centro dell’inchiesta vi sarebbe “pactum sceleris“, finalizzato a orientare l’assegnazione dei lavori pubblici.

Nell’ambito delle indagini sono state eseguite numerose perquisizioni, anche presso una società calcistica dilettantistica. Gli accertamenti riguarderebbero infatti anche la cessione delle quote del club all’Università Niccolò Cusano (Unicusano), circostanza che gli investigatori stanno approfondendo per verificare eventuali collegamenti con il presunto sistema contestato.

Per Bandecchi si tratta dell’ennesimo capitolo giudiziario che lo coinvolge negli ultimi anni. Lo scorso 17 febbraio il giudice per l’udienza preliminare di Roma lo ha rinviato a giudizio con l’accusa di evasione fiscale nell’ambito dell’inchiesta sulla gestione proprio dell’Università Niccolò Cusano. La Procura capitolina gli contesta, quale amministratore di fatto dell’ateneo telematico, il mancato versamento di imposte per circa 20 milioni di euro tra il 2018 e il 2022. A processo, insieme a lui, sono stati rinviati anche altri tre ex dirigenti della società.

L’inchiesta romana rappresenta l’approdo di un’indagine avviata dalla Guardia di Finanza, che aveva già portato al sequestro preventivo di beni riconducibili all’Unicusano per decine di milioni di euro nell’ambito delle contestazioni tributarie. Il nuovo fascicolo aperto dalla Procura di Terni riguarda fatti apparentemente distinti con il minimo comun denominatore della società calcistica.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione