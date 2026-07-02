Inchiesta escort, ascoltati in caserma Daniel Maldini e Kevin Bonifazi. Bastoni si avvale della facoltà di non rispondere

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In una caserma della guardia di finanza Daniel Maldini e Kevin Bonifazi sono stati ascoltati come testimoni dalla pm Rosaria Stagnaro e dalla procuratrice aggiunta Bruna Alberini. Sono cominciate oggi le audizioni di alcuni calciatori convocati come teste nell’ambito dell’inchiesta della Procura milanese con al centro la ‘Ma.De. Milano‘, società accusata di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione nei locali della movida milanese. A queste serate, in qualche caso anche con la droga della risata, hanno partecipato clienti vip, in particolare calciatori di Serie A.

Domani, venerdì 3 luglio, dovrebbe essere audito dagli inquirenti anche Riccardo Calafiori. Venerdì doveva essere anche il giorno dell’interrogatorio di Alessandro Bastoni, indagato per prostituzione minorile. In questi giorni sono emerse le chat del difensore di Inter e Nazionale, contenute negli atti della Procura e al centro della pesante accusa: oltre 3mila messaggi WhatsApp tra il 2020 e il 2026. Bastoni però ha scelto di avvalersi della facoltà di non rispondere, come suggerito dal suo legale Salvatore Scuto e come già comunicato ai magistrati in Procura.

Il difensore, sempre per tramite del suo avvocato, ha negato ogni accusa: “Escludo categoricamente” che Bastoni “abbia avuto rapporti a pagamento, a maggior ragione con una minorenne“, ha fatto sapere il legale. La ragazza, a sua volta, nega di aver avuto rapporti sessuali con il difensore dell’Inter, oggi 27enne. “Non sono una prostituta, non mi sono prostituita e non ho preso soldi“. Questo il senso della testimonianza resa dalla giovane, che ha ammesso di aver dormito con Bastoni a casa sua, nel luglio del 2020, ma smentendo la ricostruzione degli inquirenti.