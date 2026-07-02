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“Per il dopo partita (…) 2/4 (donne, ndr.) a casa mia… beviamo là”. Comincia così una delle conversazioni riportate dal Corriere della Sera tra Alessandro Bastoni e Alessio Salamone, il factotum della Ma.De. di Cinisello Balsamo, a giugno 2020, dopo la vittoria dell’Inter per 2-1 contro la Sampdoria. Il calciatore, oggi indagato per prostituzione minorile ha appena finito di giocare e chiede a Salamone l’organizzazione di una serata, che avviene sempre tramite WhatsApp. In totale sono 3.036 i messaggi tra il 2020 e il 2026 di Alessandro Bastoni, tra cui proprio quelli di quella sera con Salamone, che si attiva subito per programmare tutto.

“Ma ci sei solo te a casa tua dopo? Giusto per capire chi portare“, risponde l’impiegato della Ma.De.. Il giocatore fa tre nomi, ma avvisa: “Io non sc… (faccio sesso, ndr.) stasera“. “Vabbè parlate un po’”, risponde Salamone. Bastoni ribadisce: “Deve tacere tutto eh. Mi raccomando (…). Almeno non lasciamo tracce”. Poi ancora Salamone lo invita a valutare su Instagram una delle ragazze: “Top, va bene. Ahahaha. Che c*glione”, risponde Bastoni. Secondo gli investigatori il pr aveva un book digitale, con una serie di immagini prese dai profili Instagram di centinaia di ragazze. Questa è un’altra delle chat contenute nell’inchiesta escort della Procura di Milano che ha portato all’iscrizione nel registro degli indagati del difensore dell’Inter, accusato di prostituzione minorile. Il filone principale è esploso qualche mese fa e ha al suo centro l’azienda MA.DE. MILANO, accusata di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione nei locali della movida milanese.

La ragazza nega di aver avuto rapporti sessuali con il difensore dell’Inter, oggi 27enne. “Non sono una prostituta, non mi sono prostituita e non ho preso soldi“. Questo il senso della testimonianza resa dalla giovane, che ha ammesso di aver dormito con Bastoni a casa sua, nel luglio del 2020, ma smentendo la ricostruzione degli inquirenti. La giovane, che si muove tra Milano e Dubai come ragazza immagine, è all’estero e non vuole rilasciare dichiarazioni. Quando è stata convocata – riporta il Corriere della Sera – pensava si trattasse di una questione fiscale e di 100 euro ricevuti in nero dalla Ma.De. per partecipare come ragazza immagine a una cena.

Per gli investigatori, le carte dell’inchiesta dicono altro, come emerso dalle prime chat. “La minorenne credo che ti vuole ch… (fare sesso, ndr). Mi chiede: cosa pensa di me Alessandro?”, spiegava il 10 luglio 2020 Salamone a Bastoni. Il pr scrive anche alla ragazza: “Qualsiasi problema, scrivimi. Tutto ok?”. “Sisi tutto okei. Sono a casa (di Bastoni, ndr) dormo qui“, risponde lei.

Capitolo Bastoni a parte, un’altra chat emersa è più recente (29 marzo 2025) ed è tra Salamone e un calciatore famoso di un’altra squadra milanese. “Ceni stasera con le vacche?“, scrive il pr utilizzando un linguaggio che lascia intendere la considerazione che avesse delle ragazze in questione. “Sì ma quello munto voglio essere io”, risponde con altrettanta superficialità l’atleta. La conversazione riprende alle 3:24 del mattino: “Morto orgia forte”, dice Salamone. “Tutto sudato“, risponde l’altro, “Benissimo lei, una iena”, conclude. Salamone conclude: “Nuovo acquisto dal mercato”. “Tanta roba. Bravo”, i complimenti del cliente soddisfatto.