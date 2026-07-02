L'ex magistrato ed ex ministro dopo l'idea di Santanchè: "Una provocazione con scopo tattico, fuori tempo e fuori luogo". E sulla città: "Luci e ombre, Sala ha fatto quel che poteva"

Questo articolo è gratis. Per leggerne altri, ricevere le newsletter e avere libero accesso ai contenuti scelti dalla redazione Registrati

La definisce una “provocazione” a “scopo tattico” visto il caos che regna tra Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia nella scelta del candidato sindaco a Milano. Il giorno dopo l’idea di Daniela Santanchè di proporlo per la corsa a Palazzo Marino, Antonio Di Pietro si dice sostanzialmente lusingato ma chiude la porta a ogni discussione, ancor di più perché l’invito arriva dal centrodestra: “Non ci azzecco niente”.

Perché, Di Pietro?

Perché il mio percorso istituzionale, sia giudiziario che sotto il profilo politico, è concluso. Ogni persona deve avere la responsabilità e l’umiltà di capire quando l’arcobaleno finisce. C’è un tempo per mettersi a disposizione e un per dire ‘Non è più il mio turno’. Considerati tutti questi aspetti, a tutto ho pensato e penso meno che ripropormi alla ricerca di qualche posto. Il ruolo di sindaco di una grande città è importante, interessante e certamente non mi farebbe paura. E però dico, ridico e ribadisco: no, no e no. Il mio tempo è finito. Prendo atto con rispetto della proposta, ma mi ritengo fuori tempo e, se mi è permesso, anche fuori luogo.

Milano non è proprio una città fuori luogo per lei.

Intendo per i compagni di viaggio. Non mi immagino seduto a un tavolo con accanto il segretario politico di Forza Italia o con personaggi che ho conosciuto in un altro contesto.

Si è chiesto perché Daniela Santanchè ha pensato a lei?

Probabilmente questa uscita è figlia di una provocazione che parla più all’interno del centrodestra. Stanno cercando di trovare una candidatura unitaria e ognuno avanza il suo nome, chiaramente. Il mio credo volesse creare un fronte di rottura per poi andare a una mediazione.

“Ministro, leader, conosce Milano e le sue problematiche, per il Sì al referendum”. Le motivazioni l’hanno lusingata?

Ne sono onorato e la mia candidatura è stata proposta con una motivazione di facciata che, a mio avviso, ha una sua logica. È certo che conosco Milano nelle sue viscere, ma il reale scopo del mio nome è tattico nei confronti del resto della coalizione. Ho già avuto tanti momenti di celebrità, sono a posto così.

Si sarà comunque fatto un’idea di Milano. La città è molto cambiata dai suoi anni.

Al netto di tutto ciò che abbiamo detto e quindi, sia ben inteso, non parlo da candidato, la città ha avuto luci e ombre nel post Mani Pulite. Tante luci ma anche diverse ombre.

Si riferisce all’urbanistica?

Una vicenda che, secondo me, deve giudicare l’elettorato. La magistratura faccia il suo corso, ma questo concetto l’ho già espresso pubblicamente: credo che sia un limite lasciare decidere soltanto a pubblici ministeri e giudici, sulla base di regole attuali, come sarà una metropoli tra dieci anni. Se per costruire la Milano del futuro c’è la necessità di avere una nuova legge, come appunto è stata proposta in Parlamento, deve essere il cittadino a stabilire se è una scelta corretta o meno.

Sta dicendo che i suoi ex colleghi magistrati dovrebbero rallentare?

No, ma che il lavoro della magistratura è parallelo e riguarda la violazione della legge, non la visione urbanistica: è bene che resti quel grande impulso, quell’attenzione che si è continuata a dare a Milano perché è la capitale economica del Paese. Si tenga un faro acceso perché è un po’ tornata la Milano da Bere degli Anni Ottanta e non vorrei che tornasse la Milano da arraffare. Ma le inchieste devono nascere in funzione di un reato che si sa essere stato commesso, non in funzione di persone che si immagina possano commettere reati. La dilatazione investigativa non va bene, lasciamolo fare al giornalismo.

Il sindaco Sala l’ha definita un galantuomo e si è detto contento di una sua eventuale partecipazione.

Ricambio il rispetto. È da anni il sindaco di una coalizione litigiosa ma lui è riuscito a districarsi. Ha fatto ciò che poteva. Credo fosse complicato andare oltre perché, non solo sull’urbanistica, nella sua maggioranza si trova tutto e il contrario di tutto. Chi ne risente è il cittadino, e questo a me dispiace. Le coalizioni dovrebbero fondarsi sul programma, non solo sul risultato.

Dispensa consigli ma pare di capire che tornerà alle sue colture…

Negli ultimi tempi ci sono state, ogni tanto, delle folate di vento. Mi hanno scapigliato un po’, ma non sono riuscite a spostare i piedi da dove li ho ben piantati per terra.