Choc Di Gregorio, l’agente contro la Juventus: “130 mln per 3 attaccanti impresentabili e il fallimento è colpa del portiere”

Il club bianconero è alla ricerca di un nuovo numero uno dopo aver "bocciato" proprio l'ex Monza: nella lista di Carnevali ci sono il Dibu Martinez, ma anche Carnesecchi e Vicario

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“20 giocatori nuovi in due stagioni, 3 allenatori in 2 stagioni, 3 dirigenze in 2 stagioni. Questi sono i numeri che fanno la vera differenza. Di Gregorio chiude in classifica Sofascore quarto davanti a M. Savic e Sommer, vincitore del campionato e secondo classificato”. Comincia così un lunghissimo e durissimo messaggio nelle storie Instagram condiviso dalla CA Sport Management, l’agenzia che tra i tanti gestisce anche Michele Di Gregorio, portiere molto criticato dai tifosi e scaricato dalla Juventus, alla ricerca di un nuovo portiere dopo la stagione appena terminata.

La società bianconera è infatti a lavoro per un nuovo numero uno, non soddisfatta delle prestazioni di Di Gregorio, non giudicate all’altezza in alcune circostanze. Motivo per cui Giovanni Carnevali lavora su diversi fronti: quello del Dibu Emiliano Martinez, poi Marco Carnesecchi e Guglielmo Vicario. “La dirigenza francese spende 130 mln per 3 attaccanti, impresentabili. Per coprire la spesa folle scarica il fallimento stagionale tutto sul portiere comprato dalla dirigenza precedente in persona dal ds C. Giuntoli come miglior portiere della Serie A a 26 anni”, prosegue la nota di accusa nei confronti del club bianconero, che all’ultima giornata ha fallito l’obiettivo Champions League e sarà costretto a giocare l’Europa League.

Poi ancora diverse statistiche a giustificare l’attacco al club bianconero: “Goal subiti Juventus 34 – Inter 35. Goal fatti Juventus 61 – Inter 82. Le chiacchiere stanno a zero. Di Gregorio ha 3 anni di contratto con la Juventus, partirà in ritiro e durante il mercato capiremo eventuali opportunità. È nella short list di diversi club europei, non abbiamo fretta. Pretendiamo rispetto per chi ha sempre risposto presente anche quando sarebbe stato più facile stare in panchina seduto a chiacchierare…”, si conclude il messaggio.