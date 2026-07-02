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Ultimo aggiornamento: 15:02

Al Senato il question time con i ministri Valditara, Urso e Schillaci: la diretta tv

di Redazione Politica
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Si tiene al Senato il question time con il ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara, il ministro dell’Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, e il ministro della Salute, Orazio Schillaci. Ecco la diretta tv.

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