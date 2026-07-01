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Ultimo aggiornamento: 20:12

Cambiamento climatico, la lezione della chef Pavan: “Dietro al cibo pagato poco ci sono conseguenze ambientali e lavoratori sottopagati, è un sistema sbagliato”

di Redazione Cronaca
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La chef, tra i volti protagonisti di Masterchef, ospiti a Passaggi Festival di Fano, riflette sul caldo estremo e sulle conseguenze ambientali e sociali di allevamenti intensivi e di frutta e verdura a basso costo
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“Il cambiamento climatico mi sembra un dato di fatto. Non so cosa dovrà succedere ma dovremo mettere mano anche a questi sistemi alimentari che rappresentano una grossa fetta della produzione di emissioni gassose”. Così la chef Chiara Pavan, conosciuta anche per le sue partecipazioni come giudice e ospite speciale a Masterchef, dal palco del Passaggi Festival di Fano, dove ha presentato il suo libro “Cucina Ambientale”, ha lanciato un messaggio di allarme ma ha dato anche una lezione sul cibo.

Come spiegato dalla chef è il “sistema” che ci impone questo modo di alimentarci. “Comprare un hamburger al supermercato costa meno che comprare la frutta da un produttore che la produce in modo biologico – ha spiegato – è un sistema che ha permesso di mangiare la carne a tutti in grande quantità senza criterio però in questo momento è sbagliato perché abbiamo un problema climatico“. Il riferimento è agli allevamenti intensivi che, spiega ancora, “sono una delle cause maggiori delle emissioni gassose“. “È vero che è meno costoso mangiare così, però il prezzo lo paga qualcos’altro – prosegue – Il prezzo del cibo è nascosto, paghiamo poco il cibo e paghiamo le conseguenze ambientali e ci sono lavoratori che pagano le conseguenze di frutta e verdura che costano pochissimo al supermercato”.

Il nuovo corso sull’alimentazione, conclude, deve essere politico: “Bisognerà fare delle scelte politiche”.

Video/Passaggi Festival

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