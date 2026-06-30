Il mondo FQ

Cronaca

Ultimo aggiornamento: 13:04

Omicidio a Rogoredo, Carmelo Cinturrino è stato ufficialmente destituito dalla Polizia

di Redazione Cronaca
La notizia è stata diffusa oggi ma l'ex assistente capo è stato espulso con un provvedimento del Capo della Polizia, Vittorio Pisani, del 20 maggio scorso, che gli è stato notificato in carcere il 22 maggio
Omicidio a Rogoredo, Carmelo Cinturrino è stato ufficialmente destituito dalla Polizia
Icona dei commenti Commenti

Carmelo Cinturrino non è più un poliziotto. L’assistente capo della Polizia di Stato del Commissariato Mecenate accusato dell’omicidio di Abderrahim Mansouri a Milano, è stato ufficialmente destituito. La notizia è stata diffusa oggi ma Cinturrino è stato espulso con un provvedimento del Capo della Polizia, Vittorio Pisani, del 20 maggio scorso, che gli è stato notificato in carcere il 22 maggio.

L’ex agente si trova recluso nel carcere milanese di San Vittore accusato dell’omicidio volontario del pusher Mansouri, avvenuto al cosiddetto “Boschetto della droga” di Rogoredo il 26 gennaio scorso durante un’operazione antispaccio. Il Tribunale del Riesame il 5 maggio ha infatti respinto le richieste di concessione degli arresti domiciliari, confermando la misura di custodia cautelare in carcere. A Cinturrino viene contestata anche “l’aggravante della premeditazione”. In sostanza, secondo l’accusa, progettò di assassinare Mansouri. Diversi i capi di imputazione a lui contestati tra questi anche estorsione, percosse, spaccio ma anche sequestro di persona, concussione, arresto illegale, calunnia, falso, depistaggio e rapina.

Secondo quanto ricostruito dalle indagini, il 26 gennaio Cinturrino ha ucciso volontariamente il 28enne marocchino nel boschetto con un solo colpo “mirando alla sagoma” e “sparando con coscienza e volontà” per poi orchestrare una messinscena, sistemando anche una pistola finta vicino al cadavere, e tentando di sviare le indagini mentendo e facendo pressione sui colleghi perché sostenessero l’ipotesi di una legittima difesa che non è mai esistita. Sono in totale sette gli agenti indagati per un totale di 43 capi di imputazione. Un’inchiesta che ha aperto uno squarcio, con accuse che hanno svelato l’esistenza di una squadretta di poliziotti che dal 2024 a Milano ha operato fuori della legge.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione