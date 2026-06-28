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Ultimo aggiornamento: 18:18

Bimbo di 11 anni investito da un’auto pirata in provincia di Salerno: è in fin di vita

di Redazione Cronaca
Si cerca il guidatore di una Golf grigia che, dopo aver investito il piccolo, non si è fermato a prestare soccorso
Bimbo di 11 anni investito da un’auto pirata in provincia di Salerno: è in fin di vita
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Un bambino di 11 anni è stato investito da un’auto pirata sabato sera a Sant’Egidio del Monte Albino, in provincia di Salerno. È ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Santobono di Napoli. Sul caso indagano i carabinieri di Nocera Inferiore. Si cerca il guidatore di una Golf grigia che, dopo aver investito il piccolo, non si è fermato a prestare soccorso.

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