Il velivolo era decollato dall’aerodromo di Nancy-Esseys e si è schiantato vicino all’uscita del cimitero

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Un aereo da turismo è precipitato nella tarda mattinata a Tomblaine, in Francia alle porte di Nancy. A bordo c’erano una decina di persone: secondo quanto riportano media locali il velivolo si è schiantato vicino all’uscita del cimitero e il bilancio delle vittime comunicato dal prefetto parla di 11 morti.

In un messaggio pubblicato sui social network, la prefettura di Meurthe-et-Moselle indica che l’incidente coinvolge “un aereo civile decollato dall’aerodromo di Nancy-Essey”. Il prefetto del dipartimento, Yves Seguy, ha attivato il centro operativo dipartimentale (COD), “al fine di garantire un monitoraggio in tempo reale dell’evento”.

Secondo L’Est républicain, a bordo ci sarebbero state diverse persone con la passione del paracadutismo che avrebbero dovuto effettuare il primo lancio: cinque istruttori, cinque allievi e il pilota. Tre persone, riferiscono i media locali, sarebbero state sbalzate fuori dall’aereo. Tra le vittime ci sono infermieri liberi professionisti di Nancy che stavano effettuando un lancio di battesimo con il paracadute.

Il prefetto si è recato sul posto per tenere una conferenza stampa alla presenza di rappresentanti della procura, della polizia e del Samu. Anche il ministro dell’Interno, Laurent Nunez, dovrebbe recarsi sul luogo della tragedia.