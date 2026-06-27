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Si chiude in tribunale una vicenda iniziata nell’estate del 2021 a Cividale del Friuli, in provincia di Udine, dove una donna di origine brasiliana è stata sanzionata dopo essere stata sorpresa a prendere il sole in topless nei pressi del Ponte del Diavolo, sul greto del fiume Natisone.

La donna era stata multata con un’ammenda di 100 euro, più 5 euro di spese di notifica, per violazione del regolamento di polizia urbana della Comunità del Friuli Orientale. Secondo quanto riportato nel verbale della polizia locale, intervenuta sul posto, il comportamento sarebbe stato ritenuto “offensivo della pubblica decenza”, in quanto la donna si trovava in un’area aperta e visibile dalla pubblica via e dalla zona panoramica del ponte. La sanzione è ora al centro di un ricorso. Assistita dall’avvocato Carlo Monai, la donna ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza di ingiunzione, contestando la ricostruzione dei fatti e la stessa formulazione dell’addebito, ritenuta dal legale “indeterminata”.

Secondo la difesa, inoltre, la condotta contestata non integrerebbe alcuna violazione della pubblica decenza, richiamando anche orientamenti giurisprudenziali della Cassazione in materia di monokini e libertà individuale. Il comportamento della donna viene quindi definito “inoffensivo” e riconducibile all’esercizio della libertà personale. La vicenda approderà davanti al giudice di pace il 10 febbraio 2027, quando le parti saranno chiamate a discutere il ricorso.