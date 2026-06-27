Il mondo FQ

Giustizia

Ultimo aggiornamento: 16:49

Turista brasiliana “multata” per il topless al Ponte del Diavolo a Cividale del Friuli, ricorso al giudice

di Redazione Giustizia
La vicenda risale al 2021 a Cividale del Friuli. Una turista brasiliana multata con 100 euro per “atti contrari alla pubblica decenza” mentre prendeva il sole sul greto del Natisone. La difesa contesta la sanzione e chiede l’annullamento.
Turista brasiliana “multata” per il topless al Ponte del Diavolo a Cividale del Friuli, ricorso al giudice
Icona dei commenti Commenti

Si chiude in tribunale una vicenda iniziata nell’estate del 2021 a Cividale del Friuli, in provincia di Udine, dove una donna di origine brasiliana è stata sanzionata dopo essere stata sorpresa a prendere il sole in topless nei pressi del Ponte del Diavolo, sul greto del fiume Natisone.

La donna era stata multata con un’ammenda di 100 euro, più 5 euro di spese di notifica, per violazione del regolamento di polizia urbana della Comunità del Friuli Orientale. Secondo quanto riportato nel verbale della polizia locale, intervenuta sul posto, il comportamento sarebbe stato ritenuto “offensivo della pubblica decenza”, in quanto la donna si trovava in un’area aperta e visibile dalla pubblica via e dalla zona panoramica del ponte. La sanzione è ora al centro di un ricorso. Assistita dall’avvocato Carlo Monai, la donna ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza di ingiunzione, contestando la ricostruzione dei fatti e la stessa formulazione dell’addebito, ritenuta dal legale “indeterminata”.

Secondo la difesa, inoltre, la condotta contestata non integrerebbe alcuna violazione della pubblica decenza, richiamando anche orientamenti giurisprudenziali della Cassazione in materia di monokini e libertà individuale. Il comportamento della donna viene quindi definito “inoffensivo” e riconducibile all’esercizio della libertà personale. La vicenda approderà davanti al giudice di pace il 10 febbraio 2027, quando le parti saranno chiamate a discutere il ricorso.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione