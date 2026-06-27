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Ultimo aggiornamento: 17:50

“Ma che mi importa dei dinosauri. Meglio la storia della Grecia, di Roma e del Cristianeismo”. Il ministro Valditara esalta il modello “texano” della Bibbia obbligatoria per la scuola italiana

di Simone Bauducco
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Al raduno della Lega Giovani "NexUs" di Milano Marittima, il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara spiega la ricetta per ricostruire l'identità occidentale: "Se tu non conosci quali sono i fiumi, i monti, i distretti industriali del nostro paese, come fai ad essere veramente un cittadino italiano"
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“Mi ha fatto piacere leggere ieri che anche il Texas ha deciso di esaltare l’identità occidentale e di limitare le varie culture alternative che ormai dominavano e dominano in America proprio a causa della cancel culture”. Dal raduno della Lega Giovani “NexUs” di Milano Marittima, il ministro dell’istruzione Giuseppe Valditara esulta per l’introduzione della lettura obbligatoria della Bibbia per cinque milioni di studenti texani. Per il ministro non è più tempo per la “cancel culture” ma per la “building culture”. Una scuola che, secondo il ministro, deve costruire e riscoprire l’identità occidentale. “Se tu non conosci quali sono i fiumi, i monti, i distretti industriali del nostro paese, come fai ad essere veramente un cittadino italiano” si chiede il ministro che è rimasto “sconvolto” da una recente scoperta. “Ho visto un libro di terza elementare. Un anno intero a parlare di dinosauri in terza elementare? – racconta Valditara – ma che mi importa dei dinosauri, mentre poi di Grecia, Roma e del Cristianesimo un anno soltanto tutto compresso lì dentro perché devi dare grande spazio alle altre culture che non hanno contribuito a formare la nostra identità”.

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