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Ultimo aggiornamento: 9:13

Travolge un motociclista, poi un pedone e non si ferma: positivo all’alcoltest, arrestato 37enne a Milano

di Redazione Cronaca
L'auto, una Mercedes, è stata individuata e fermata in tangenziale nord. È stato arrestato per omissione di soccorso e lesioni gravissime
Travolge un motociclista, poi un pedone e non si ferma: positivo all’alcoltest, arrestato 37enne a Milano
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Ha travolto un motociclista che ora lotta per la vita in ospedale e poi un pedone, che ha avuto lesioni meno gravi, fuggendo senza prestare soccorso. Il conducente dell’auto è stato poi arrestato per omissione di soccorso e lesioni gravissime dagli agenti della Polizia locale di Milano ed è risultato positivo all’alcoltest (tasso alcolemico di 0.91).

È accaduto intorno a mezzanotte in una zona est della città. Una Mercedes, a un incrocio, non ha rispettato la precedenza, travolgendo un motociclista. Dopo l’urto, il conducente è fuggito e ha investito un pedone, sempre senza fermarsi. Le indagini del personale del Nucleo Radiomobile della Polizia locale hanno individuato il veicolo e l’hanno fermato in tangenziale nord. Il conducente, un ucraino di 37 anni, è stato arrestato.

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