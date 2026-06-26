Una donna è stata estratta viva e cosciente dalle macerie di un edificio crollato a La Guaira, in Venezuela, a un giorno e mezzo dal doppio terremoto che ha colpito il Paese. Ne ha dato notizia la Bbc. La donna, Graciela Mora, ha parlato con l’emittente televisiva quando era ancora sulla barella. “Quando è iniziato il terremoto, mi sono aggrappata con tutte le mie forze allo stipite della porta”, ha raccontato, “così forte che mi sono rotta un dito”, mi sono tenuta forte, “finché tutti i piani sono crollati”. Dalle immagini riportate dalla Bbc si vedono soccorritori e volontari caricare la donna su una barella rossa, poi scoppiano gli applausi.

Intanto si continua a scavare tra le macerie degli edifici crollati per cercare i dispersi. Nella città costiera, vicina alla capitale Caracas, i soccorsi però vanno avanti a rilento.