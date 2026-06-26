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Ultimo aggiornamento: 16:54

L’arte oratoria del relatore della legge elettorale, Angelo Rossi (Fdi): 26 “diciamo” in otto minuti e mezzo di intervento

di Redazione Politica
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Uno dei relatori di maggioranza della legge elettorale che oggi è approdata a Montecitorio, Angelo Rossi, è intervenuto all’inizio della discussione generale con qualche incertezza.
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Un intercalare che magari nasconde qualche difficoltà oratoria e argomentativa. All’avvio della discussione generale sulla nuova legge elettorale voluta dal centrodestra, il deputato di Fratelli d’Italia Angelo Rossi interviene per otto minuti e 35 secondi. Nel suo discorso prova a elencare i pregi del nuovo impianto a prima firma Galeazzo Bignami, il cosiddetto Melonellum bis, infilando ben 26 “diciamo”.

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