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Ultimo aggiornamento: 8:30

Foggia, auto esce di strada e si ribalta più volte su sé stessa: tre morti

di Redazione Cronaca
I tre, un giovane di 27 anni e altri due ragazzi, un uomo e una donna, entrambi di circa 30 anni, sono deceduti sul colpo
Foggia, auto esce di strada e si ribalta più volte su sé stessa: tre morti
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Tre persone hanno perso la vita in un incidente stradale nel Foggiano. All’alba di oggi, lungo la Statale 89, all’altezza del chilometro 178+300 (località Santa Lucia) della direttrice che collega Foggia a Manfredonia, una Opel Corsa con a bordo due uomini e una donna è uscita fuori strada, ribaltandosi. Sul posto è intervenuto personale del 118, con ambulanza e mezzo elisoccorso e i carabinieri. I tre erano morti sul colpo e i loro corpi sono stati estratti dalle lamiere della vettura dai vigili del fuoco.

Le vittime sono un giovane di 26 anni (si tratterebbe del conducente e sarebbe di Foggia) e altri due ragazzi, un uomo e una donna, entrambi di circa 30 anni, ma al momento non sono state rese note le loro generalità. In corso i rilievi per accertare le cause dell’incidente. Secondo le prime ricostruzioni, lo schianto fatale sarebbe avvenuto intorno alle 4.30 di notte. Le salme sono a disposizione del magistrato. I vigili del fuoco di Manfredonia, oltre a estrare i corpi, hanno provveduto anche alla messa in sicurezza dell’area interessata dall’incidente.

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