“Mbappé e Vinicius dovrebbero giocare per il Camerun, Olise per la Nigeria”: la frase di Ibrahimovic che fa discutere

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Zlatan Ibrahimovic applaude le Nazionali africane, ma ‘attacca’ Kylian Mbappé e Vinicius Jr. All’indomani della storica qualificazione del Sudafrica ai sedicesimi di finale dei Mondiali, grazie al successo, a sorpresa, contro la Corea del Sud, l’ex attaccante svedese – oggi dirigente del Milan e opinionista Fox Sports in questi Mondiali – ha parlato della necessità di includere più squadre africane nella Coppa del Mondo. “Penso che questo sia un messaggio per la Fifa, devono portare più paesi africani ai Mondiali“, ha detto a Fox Sports, “anche la Nigeria dovrebbe essere qui. Il calcio africano è diverso. Non fanno passaggi inutili. Quando prendono la palla, ti attaccano immediatamente. È questo il tipo di calcio che vogliamo”.

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“Il calcio europeo è noioso, troppi passaggi all’indietro e troppe tattiche”, ha continuato Ibrahimovic, “Marocco e Sudafrica si sono qualificati per il prossimo turno: il Marocco è la squadra africana migliore nel possesso palla, il Sudafrica è la migliore in contropiede”, ha spiegato Ibrahimovic. “Penso che una squadra africana raggiungerà le semifinali quest’anno”, ha pronosticato il dirigente del Milan. Poi la frase che sta facendo discutere: “Sono felice, se lo meritano. L’Africa dovrebbe essere la migliore: Mbappé dovrebbe giocare per il Camerun, Olise dovrebbe giocare per la Nigeria e lo stesso vale per Vinicius (che ha origini camerunensi, ndr). Auguro buona fortuna a tutta l’Africa in questo torneo”.

L’avventura di Ibrahimovic come opinionista continua così a far discutere, in senso negativo. Già negli scorsi giorni lo svedese era stato preso di mira da diversi giornali internazionali, tra cui il new York Times, che ne criticava la preparazione, l’atteggiamento e le continue discussioni con Lalas. Ora anche la frase che fa discutere su Mbappé, Vinicius e Olise.