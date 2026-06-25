Terremoto in Venezuela, il momento della scossa: crollano macerie dagli edifici, panico in strada

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Urla di paura e persone in fuga dopo le due scose, di magnitudo 7,2 e 7,5, che hanno colpito il Venezuela intorno alle 18 ora locale del 24 giugno. Le immagini mostrano il crollo di pezzi delle facciate degli edifici, mentre all’aeroporto di Caracas ha ceduto la copertura del soffitto del terminal. Le immagini più impressionanti arrivano dallo stato di La Guaira, una striscia di territorio sulla costa nord del Paese, il più colpito dal sisma.