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Due scosse di terremoto violentissime, a breve distanza una dall’altra, hanno devastato il Venezuela nella notte italiana, poco dopo le 18 di mercoledì ora locale, provocando il crollo di centinaia di edifici (video). Lo stato più colpito è La Guaira, una striscia di territorio sulla costa nord del Paese, a circa trenta chilometri dalla capitale Caracas. “Abbiamo 32 morti e oltre settecento feriti in ospedale”, ha informato la presidente venezuelana ad interim Delcy Rodriguez in un messaggio tv, dichiarando lo stato di emergenza nazionale e specificando che il conteggio delle vittime è provvisorio. “Ci sono state due scosse, una di magnitudo 7,2 e un’altra di 7,5. Abbiamo avuto venti repliche. La situazione è grave, molte zone sono state colpite gravemente. Il primo messaggio ora è mantenere l’unione e la calma per salvare vite: tutte le organizzazioni si sono messe al lavoro”, ha detto.

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Tre fratellini estratti vivi dalle macerie

Dopo le scosse, la gente si è riversata per strada in stato di shock (video). Tra i palazzi danneggiati anche quelli che ospitano le ambasciate italiana e francese a Caracas. L’aeroporto della capitale è stato chiuso: in molte aree dello scalo la copertura del tetto è crollata, causando il panico tra i viaggiatori. Le linee telefoniche sono fuori uso, messe sotto pressione da milioni di chiamate in contemporanea; sospeso anche il rifornimento del gas per motivi di sicurezza. Gli effetti del sisma sono stati avvertiti fino all’Amazzonia brasiliana, dove sono stati evacuati alcuni edifici, e al confine con la Colombia. Ad aggravare le conseguenze la bassa profondità dell’epicentro – appena dieci chilometri sotto il suolo – e l’assenza di criteri antisismici nella costruzione degli edifici. Nella città di La Guaira, capoluogo dello Stato più colpito, decine di edifici sono crollati o rimasti gravemente danneggiati: tre fratellini sono stati estratti vivi dalle macerie della loro casa.

Tajani: “Forse italiani intrappolati”

In collegamento con RaiNews24, l’ambasciatore italiano a Caracas Umberto De Vito ha affermato che al momento non risultano nostri connazionali tra le vittime. Al canale all news della Rai ha parlato anche il ministro degli Esteri Antonio Tajani: “Con tanti nostri connazionali, anche con doppio passaporto, che vivono in Venezuela potrebbe esserci qualcuno rimasto intrappolato” sotto le macerie degli edifici crollati. “La nostra unità di crisi è operativa da questa notte e cerchiamo di dare il massimo del sostegno possibile. Stiamo cercando di avere tutte le informazioni possibili insieme all’ambasciata a Caracas e ai nostri consolati”, ha detto.

Meloni: “Attiveremo canali di aiuto”

In una nota, Tajani comunica di aver avuto un colloquio con Delcy Rodriguez: “Ho detto alla presidente che il governo italiano valuterà il tipo di sostegno immediato che si può offrire e sosterrà con l’Unione europea la richiesta di attivare il meccanismo di protezione civile“. La premier Giorgia Meloni, “nel seguire con profonda apprensione le conseguenze del violento terremoto, esprime a nome del governo la più sentita solidarietà e vicinanza alle autorità venezuelane e alla popolazione”, comunica una nota. “La Presidenza del Consiglio”, si legge, “è in continuo contatto con il ministero degli Affari esteri e la Protezione civile per “attivare tempestivamente ogni canale di aiuto umanitario e di assistenza ai nostri connazionali”.

Trump: “Aiuteremo i nostri nuovi amici”

In un post sul suo social Truth, Donald Trump ha affermato che gli Stati Uniti sono “pronti, disponibili e in grado di aiutare” il Venezuela, dove lo stesso Trump è intervenuto militarmente a gennaio del 2025 per rimuovere il presidente Nicolás Maduro, catturato e trasferito negli Usa. “I due gravi terremoti che hanno appena colpito il grande popolo del Venezuela sono entrambi di enorme portata e hanno causato un numero devastante di vittime”, scrive il capo della Casa Bianca. “Ho dato istruzioni a tutte le agenzie del nostro governo di prepararsi ad agire rapidamente. Saremo lì per i nostri nuovi e grandi amici“. In un tweet su X, il segretario di Stato Marco Rubio informa che gli Stati Uniti stanno “inviando immediatamente” soccorritori e aiuti: “L’America è al fianco del popolo venezuelano in questo momento difficile e, su indicazione del presidente Trump, il Dipartimento di Stato sta immediatamente inviando squadre di ricerca e soccorso, risorse mediche e assistenza umanitaria in Venezuela”, scrive.