La premier Sanae Takaichi ha dichiarato che il governo sta raccogliendo informazioni per valutare l’entità dei danni

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Un terremoto ha colpito in mattinata il nord del Giappone causando quattro feriti. Lo ha riferito l’Agenzia meteorologica nipponica. La scossa è stata registrata alle 7:30 ora locale (le 00:30 in Italia) a una profondità di 44 chilometri, e ha raggiunto il grado 6 superiore della scala sismica nazionale, su un massimo di 7, nella prefettura di Aomori. L’agenzia ha escluso qualsiasi rischio di tsunami. Ha provocato però la sospensione temporanea dei treni ad alta velocità Shinkansen e la chiusura di decine di istituti scolastici.

I quattro feriti, tutti con lesioni di lieve entità, sono sia giovani sia persone sulla cinquantina, trasportati in ospedale dai vigili del fuoco locali. L’agenzia ha invitato la popolazione a mantenere la massima allerta per i prossimi sette giorni. Non sono stati segnalati problemi nelle centrali nucleari della regione, tra cui Higashidori, Onagawa e gli impianti di Fukushima.

I treni Shinkansen sulla tratta Tokyo-Shin-Aomori sono rimasti fermi per alcune ore, con il servizio ripristinato integralmente entro le 14. Settanta scuole sono state chiuse in via precauzionale nelle prefetture di Aomori e Iwate. La premier Sanae Takaichi ha dichiarato che il governo sta raccogliendo informazioni per valutare l’entità dei danni.