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Ultimo aggiornamento: 6:37

Mondiali 2026, le partite di oggi: Curaçao sogna la qualificazione, in due gruppi c’è già profumo di “biscotti” | Orari e dove vederle in tv

di Domenico Cannizzaro
La squadra dell'isola caraibica deve battere la Costa d'Avorio per ottenere un risultato che avrebbe dell'incredibile. Paraguay e Australia si giocano tutto nello scontro diretto | ll programma del 25 e 26 giugno
Mondiali 2026, le partite di oggi: Curaçao sogna la qualificazione, in due gruppi c’è già profumo di “biscotti” | Orari e dove vederle in tv
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Due squadre aritmeticamente qualificate, due eliminate. Il resto è tutto da decidere. Oggi, 25 giugno, è il giorno dei gironi D, E ed F, dove ci sono ancora diversi verdetti da definire. Il primo a scendere in campo sarà il gruppo E, quello della Germania già aritmeticamente qualificata che sfida un Ecuador alla ricerca di un risultato positivo. Con 6 punti, i tedeschi sono certi di accedere ai sedicesimi da prima, considerando che l’unica squadra che può raggiungerli in classifica è la Costa d’Avorio, in svantaggio negli scontri diretti. A proposito della Costa d’Avorio: serve almeno un pareggio per sperare nella qualificazione, una vittoria per avere la certezza. Da seconda o da migliore terza, la formazione ivoriana deve battere il Curaçao per non fare troppi calcoli.

Mondiali 2026, la classifica dei gironi aggiornata
Mondiali 2026, la classifica marcatori in diretta

All’una, invece, è la volta del gruppo F. Qui tutto è ancora aperto per i primi tre posti: la Tunisia, a zero, è eliminata. Il Giappone sfida la Svezia: ai giapponesi basta un punto per andare ai sedicesimi di finale, mentre la Svezia deve vincere per l’aritmetica, ma anche un pareggio dovrebbe bastare a entrambe. L’Olanda è praticamente qualificata, ma vuole vincere per assicurarsi il primo posto contro la Tunisia. Infine c’è il gruppo D, quello “statunitense”. Gli Usa, uno dei tre Paesi ospitanti, sono certi del primo posto: sfidano la Turchia di Montella, sorpresa in negativo del torneo e già eliminata. Australia e Paraguay si giocano invece la qualificazione: chi vince va ai sedicesimi. Un pareggio però potrebbe permettere a entrambe, con quattro punti, di andare avanti. Come per il gruppo F, c’è già profumo di possibili “biscotti”.

Mondiali 2026, le partite di oggi: 25 e 26 giugno

Curacao-Costa d’Avorio (girone E)
Orario: 22:00
Philadelphia: Lincoln Financial Field
Dove vedere in tv e streaming: DAZN

Ecuador-Germania (girone E)
Orario: 22:00
New York/New Jersey: Meadowlands Stadium
Dove vedere in tv e streaming: DAZN, Rai 1 e RaiPlay

Giappone-Svezia (girone F)
Orario: 01:00 (notte tra il 25 e il 26 giugno)
Arlington: AT&T Stadium
Dove vedere in tv e streaming: DAZN

Tunisia-Olanda (girone F)
Orario: 01:00 (notte tra il 25 e il 26 giugno)
Kansas City: Arrowhead Stadium
Dove vedere in tv e streaming: DAZN

Paraguay-Australia (girone D)
Orario: 04:00 (notte tra il 25 e il 26 giugno)
Santa Clara: Levi’s Stadium
Dove vedere in tv e streaming: DAZN

Turchia-USA (girone D)
Orario: 04:00 (notte tra il 25 e il 26 giugno)
Los Angeles: SoFi Stadium
Dove vedere in tv e streaming: DAZN

Dove vedere i Mondiali: Dazn e Rai

Tutte le partite del Mondiale di calcio 2026 sono trasmesse in Italia in diretta streaming su DAZN, con l’abbonamento. Ma 35 partite vengono trasmesse anche in chiaro: sono disponibili in diretta televisiva sui canali Rai e in streaming sulla piattaforma RaiPlay.

Per quanto riguarda le partite del 25 e 26 giugno, la sfida tra Ecuador e Germania di giovedì alle ore 22 si vede sia su Dazn, ma anche in chiaro su Rai1 e in streaming su RaiPlay. Gli altri match invece sono visibili in esclusiva sulla piattaforma streaming.

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