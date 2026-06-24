Il mondo FQ

Tennis

Ultimo aggiornamento: 8:15

È il giorno del ritorno di Sinner: l’azzurro in campo in un torneo d’esibizione contro Norrie | Orario e dove vederlo in tv e streaming

di Domenico Cannizzaro
Il numero uno al mondo gioca il "Giorgio Armani Tennis Classic" sull'erba londinese dell'Hurlingham Club: è un primo approccio con i campi inglesi in vista di Wimbledon
È il giorno del ritorno di Sinner: l’azzurro in campo in un torneo d’esibizione contro Norrie | Orario e dove vederlo in tv e streaming
Icona dei commenti Commenti

Il riposo, i controlli, gli allenamenti a Montecarlo e poi quelli a Londra. Adesso per Jannik Sinner è il momento di tornare in campo. Per un’esibizione, al momento. L’altoatesino oggi gioca infatti al “Giorgio Armani Tennis Classic”, un torneo d’esibizione sui campi dell‘Hurlingham Club di Londra. C’è anche Novak Djokovic, c’è Flavio Cobolli. Insomma, diversi tennisti per un’esibizione che è sì spettacolo, ma anche un modo per prendere confidenza con l’erba londinese in attesa di Wimbledon.

Sinner affronta Cameron Norrie nel primo dei probabili due match che deve giocare in questi tre giorni d’esibizione. Sul sito ufficiale del torneo il programma viene infatti svelato giorno dopo giorno: la certezza è che si giocano tre partite al giorno (dopo le due di ieri, giornata inaugurale), a partire dalle 15:30. C’è curiosità e attesa per vedere di nuovo in campo in un match Jannik Sinner, che dal 28 maggio – data in cui ha avuto un malore al secondo turno del Roland Garros contro Juan Manuel Cerundolo – non ha più giocato.

Quando gioca Sinner al “Giorgio Armani Classic”

Jannik Sinner fa il suo esordio sull’erba al “Giorgio Armani Tennis Classic“, in un torneo d’esibizione, nella giornata di oggi, mercoledì 24 giugno. L’altoatesino affronta il padrone di casa Cameron Norrie. Le partite cominciano dalle ore 15:30 italiane. In campo anche Novak Djokovic, che invece sfida Karen Khachanov.

Dove vedere in tv e streaming

Il Giorgio Armani Tennis Classic 2026 viene trasmesso in diretta tv e in chiaro, in Italia, su Supertennis, oltre che in streaming sulla piattaforma SuperTenniX. È quindi visibile a tutti, sul canale 64 del digitale terrestre o in streaming. Anche il canale Youtube del torneo trasmette liberamente tutte le partite in streaming.

Giorgio Armani Tennis Classic: i partecipanti

Jannik Sinner, ma non solo. Sono tre gli italiani al via all’esibizione sull’erba di Londra: Flavio Cobolli, appena entrato in top 10 e finalista al Roland Garros, ma anche Luciano Darderi, semifinalista agli Internazionali d’Italia, che però ha un asterisco accanto al suo nome. Darderi sta infatti giocando a Maiorca: se dovesse uscire, si sposterà subito a Londra per l’esibizione. Questi invece gli altri partecipanti: Karen Khachanov, Jiri Lehecka, Giovanni Mpetshi Perricard, Cameron Norrie, Tommy Paul, Casper Ruud, Ben Shelton, Learner Tien.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione