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Il riposo, i controlli, gli allenamenti a Montecarlo e poi quelli a Londra. Adesso per Jannik Sinner è il momento di tornare in campo. Per un’esibizione, al momento. L’altoatesino oggi gioca infatti al “Giorgio Armani Tennis Classic”, un torneo d’esibizione sui campi dell‘Hurlingham Club di Londra. C’è anche Novak Djokovic, c’è Flavio Cobolli. Insomma, diversi tennisti per un’esibizione che è sì spettacolo, ma anche un modo per prendere confidenza con l’erba londinese in attesa di Wimbledon.

Sinner affronta Cameron Norrie nel primo dei probabili due match che deve giocare in questi tre giorni d’esibizione. Sul sito ufficiale del torneo il programma viene infatti svelato giorno dopo giorno: la certezza è che si giocano tre partite al giorno (dopo le due di ieri, giornata inaugurale), a partire dalle 15:30. C’è curiosità e attesa per vedere di nuovo in campo in un match Jannik Sinner, che dal 28 maggio – data in cui ha avuto un malore al secondo turno del Roland Garros contro Juan Manuel Cerundolo – non ha più giocato.

Quando gioca Sinner al “Giorgio Armani Classic”

Jannik Sinner fa il suo esordio sull’erba al “Giorgio Armani Tennis Classic“, in un torneo d’esibizione, nella giornata di oggi, mercoledì 24 giugno. L’altoatesino affronta il padrone di casa Cameron Norrie. Le partite cominciano dalle ore 15:30 italiane. In campo anche Novak Djokovic, che invece sfida Karen Khachanov.

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