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Ultimo aggiornamento: 16:50

Deschamps lascia i Mondiali: è morta la madre. La Francia affidata al suo vice, il minuto di silenzio per il ct: “Non siete soli”

di Redazione Sport
Il ct non sarà in panchina nella sfida di venerdì contro la Norvegia: è partito per la Francia per assistere al funerale in Francia. Al suo posto il vice Guy Stéphan
Deschamps lascia i Mondiali: è morta la madre. La Francia affidata al suo vice, il minuto di silenzio per il ct: “Non siete soli”
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Il commissario tecnico della nazionale francese Didier Deschamps non sarà in panchina nell’ultima sfida del girone tra Francia e Norvegia, in programma venerdì alle 21 a Boston. L’allenatore è in lutto per la scomparsa della madre ed è tornato in Francia per partecipare ai funerali. Ad annunciarlo è stata la Federazione calcistica francese. “Didier Deschamps non potrà dirigere gli allenamenti prima della partita Norvegia-Francia. Non potrà nemmeno essere in panchina venerdì per l’ultima partita del Gruppo I. Il commissario tecnico della nazionale è rimasto profondamente addolorato nell’apprendere questa mattina della scomparsa della madre. Rientrerà in Francia per partecipare ai funerali“, ha dichiarato la federazione in un comunicato stampa.

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Didier Deschamps ha così lasciato in mattinata il ritiro della Francia per tornare in patria e assistere ai funerali della madre Ginette. A sostituirlo sarà il suo vice, Guy Stéphan, come era già accaduto nel maggio 2022 quando morì il padre di Deschamps. “In questo momento incredibilmente doloroso, auguriamo al commissario tecnico grande forza e gli assicuriamo il sostegno di tutti”, ha scritto in un’altra nota la Federcalcio francese. I giocatori dei Bleus si sono stretti attorno al loro allenatore osservando un minuto di silenzio, tutti abbracciati attorno al cerchio di centrocampo del campo di allenamento alla Bentley University a Waltham, nel Massachusetts. Con loro c’erano anche i membri dello staff tecnico tra cui Stéphan. “I nostri pensieri sono rivolti al nostro allenatore e a tutta la sua famiglia. Non siete soli“, ha scritto il capitano Kylian Mbappé in una storia su Instagram.

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