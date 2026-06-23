La selezione allenata da Roberto Martinez vuole i 3 punti dopo il flop all'esordio. Nell'altro girone invece l'Inghilterra cerca l'aritmetica della qualificazione, per Modric e compagni è l'ultima spiaggia

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Il giorno dopo in cui Lionel Messi è diventato il miglior marcatore della storia dei Mondiali, Cristiano Ronaldo vuole e deve rispondere. Nella partita che apre il programma del 23 giugno scende in campo infatti il Portogallo contro l’Uzbekistan: dopo il pareggio all’esordio contro la Repubblica Democratica del Congo, adesso CR7 e compagni sono quasi obbligati a vincere per indirizzare nel verso giusto il discorso qualificazione, soprattutto dopo le polemiche degli ultimi giorni, con Ronaldo criticatissimo anche in patria.

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Dopo il match delle 19 del Portogallo di Ronaldo, tocca al girone L. Alle 22 l’Inghilterra vuole mettere al sicuro il discorso qualificazione: Kane – che all’esordio ha segnato una doppietta – e compagni sfidano il Ghana in un match che parla inglese. Sul piano tecnico sembra evidente la differenza delle due squadre, ma il Ghana ha fatto vedere buone cose contro Panama: in palio c’è il primo posto. Chi vince non solo si qualifica, ma indirizza decisamente la prima posizione nel girone. Nell’altra gara invece Panama e Croazia si giocano il tutto per tutto: chi perde è eliminata. Per Perisic e compagni sarà fondamentale ottenere i tre punti e giocarsi tutto all’ultima giornata contro Panama.

A chiudere la nottata invece il match tra Colombia e Repubblica Democratica del Congo. Luis Diaz e compagni hanno vinto la prima partita contro l’Uzbekistan e adesso potrebbero accontentarsi anche di un pareggio: vincere significherebbe ottenere l’aritmetica qualificazione e fare un grande passo verso il primo posto. La Repubblica Democratica del Congo, però, – che sembrava la vittima sacrificale alla vigilia – vuole stupire ancora e non perdere significherebbe tenere più che vive le speranze di accesso ai sedicesimi.

Mondiali 2026, le partite di oggi: 23 e 24 giugno

Portogallo-Uzbekistan (girone K)

Orario: 19:00

Houston: NRG Stadium

Dove vedere in tv e streaming: DAZN

Inghilterra-Ghana (girone L)

Orario: 22:00

Foxborough: Gillette Stadium

Dove vedere in tv e streaming: DAZN, Rai 1 e RaiPlay

Panama-Croazia (girone L)

Orario: 01:00 (notte tra il 23 e il 24 giugno)

Toronto: BMO Field

Dove vedere in tv e streaming: DAZN

Colombia-Repubblica Democratica del Congo (girone K)

Orario: 04:00 (notte tra il 23 e il 24 giugno)

Zapopan: Estadio Akron

Dove vedere in tv e streaming: DAZN

Dove vedere i Mondiali: Dazn e Rai

Tutte le partite del Mondiale di calcio 2026 sono trasmesse in Italia in diretta streaming su DAZN, con l’abbonamento. Ma 35 partite vengono trasmesse anche in chiaro: sono disponibili in diretta televisiva sui canali Rai e in streaming sulla piattaforma RaiPlay.

Per quanto riguarda le partite del 23 e 24 giugno, la sfida tra Inghilterra e Ghana di martedì alle 22 si vede sia su Dazn, ma anche in chiaro su Rai1 e in streaming su RaiPlay. Gli altri match invece sono visibili in esclusiva sulla piattaforma streaming.