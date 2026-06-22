Francia, Argentina e Norvegia per chiudere il discorso qualificazione, Mané e compagni per regalarsi un'ultima opportunità | Il programma del 22 e 23 giugno

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Il ritorno in campo di Messi, Mbappé e Haaland. Basterebbe questa come unica motivazione per seguire le partite dei Mondiali che andranno in scena il 22 giugno. Sarà una delle giornate in cui scenderanno più squadre accreditate per arrivare tra le prime otto: l’Argentina e la Francia per ottenere l’aritmetica qualificazione, così come la Norvegia. Il Senegal invece per darsi una chance all’ultima giornata.

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Partendo in ordine cronologico e quindi dal girone J, l’Argentina affronta l’Austria, squadra che all’esordio ha battuto la Giordania. La squadra di Scaloni è reduce da un esordio da sogno, con la vittoria per 3-0 contro l’Algeria grazie alla tripletta di un super Leo Messi. Solida anche la prestazione dell’Austria, che ha sconfitto la Giordania per 3-1 e ha fatto un grande passo verso la qualificazione. Dovrebbe partire dalla panchina Lautaro Martinez, che si gioca un posto con Julian Alvarez. Nell’altra sfida del girone invece Giordania e Algeria si giocano il tutto per tutto: chi vince rimane in corsa.

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Nel girone I invece la Francia affronta l’Iraq, squadra più debole del gruppo. Dopo il netto successo contro il Senegal, Mbappé vuole confermare l’ottima partenza (doppietta all’esordio) e regalare ai Blues la qualificazione ai sedicesimi di finale. Dall’altra parte invece Haaland – doppietta all’esordio anche per lui – affronta il Senegal con la sua Norvegia: per gli africani è l’ultima chance per sperare poi nella qualificazione, mentre la Norvegia vuole chiudere subito il discorso.

Mondiali 2026, le partite di oggi: 22 e 23 giugno

Argentina-Austria (girone J)

Orario: 19:00

Arlington: AT&T Stadium

Dove vedere in tv e streaming: DAZN, Rai 1 e RaiPlay

Francia-Iraq (girone I)

Orario: 23:00

Philadelphia: Lincoln Financial Field

Dove vedere in tv e streaming: DAZN

Norvegia-Senegal (girone I)

Orario: 02:00 (notte tra il 22 e il 23 giugno)

East Rutherford: Meadowlands Stadium

Dove vedere in tv e streaming: DAZN

Giordania-Algeria (girone J)

Orario: 05:00 (notte tra il 22 e il 23 giugno)

Santa Clara: Levi’s Stadium

Dove vedere in tv e streaming: DAZN

Dove vedere i Mondiali: Dazn e Rai

Tutte le partite del Mondiale di calcio 2026 sono trasmesse in Italia in diretta streaming su DAZN, con l’abbonamento. Ma 35 partite vengono trasmesse anche in chiaro: sono disponibili in diretta televisiva sui canali Rai e in streaming sulla piattaforma RaiPlay.

Per quanto riguarda le partite del 20 e 21 giugno, la sfida tra Argentina e Austria di lunedì alle 19 si vede sia su Dazn, ma anche in chiaro su Rai1 e in streaming su RaiPlay. Gli altri match invece sono visibili in esclusiva sulla piattaforma streaming.