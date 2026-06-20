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Ultimo aggiornamento: 6:22

Orari MotoGp Repubblica Ceca: Marquez sfida Bezzecchi | Dove vedere qualifiche, Sprint e gara (Sky, Now e TV8)

di Redazione Sport
Lo spagnolo della Ducati viene dalla vittoria in Ungheria. Il leader del Mondiale cerca subito riscatto in sella alla sua Aprilia. Il programma del weekend
Orari MotoGp Repubblica Ceca: Marquez sfida Bezzecchi | Dove vedere qualifiche, Sprint e gara (Sky, Now e TV8)
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Per la MotoGp è già tempo di Brno: sulla storica pista si corre questo weekend il Gran premio della Repubblica Ceca 2026, solamente una settimana dopo la prova in Ungheria. Sul circuito di Balaton, complice il maxi-incidente al via, ha trionfato Marc Marquez. Lo spagnolo della Ducati, campione del mondo in carica, è chiamato a confermare i suoi progressi anche su un tracciato tecnico come quello di Brno. Stesso discorso per il suo compagno di team, Pecco Bagnaia.

In testa al campionato c’è sempre l’Aprilia, con Marco Bezzecchi. Il riminese leader del Mondiale dovrà fare i conti con qualche strascico legato proprio alla caduta ungherese, ma nelle pre-qualifiche ha chiuso subito con il secondo tempo, dietro solamente a uno strepitoso Ai Ogura. Al terzo posto si è piazzato Fabio Di Giannantonio, anche lui vittima della partenza scriteriata di Jorge Martin una settimana fa. Il pilota del Team VR46 conferma però di essere ancora un contendente per il titolo.

Le Ducati in generale sembrano in palla, così come resta sempre tra i primi Pedro Acosta con la sua Ktm. Chi pare in difficoltà è invece proprio Jorge Martin, che sabato parte dal Q1 e che domenica in gara deve scontare un doppio long lap penalty, la sanzione che gli è stata inflitta per la caduta provocata in Ungheria.

MotoGP GP Repubblica Ceca 2026: dove vederlo

Il Gran Premio della Repubblica Ceca 2026, in programma sul circuito di Brno, viene trasmesso in diretta integrale da Sky Sport MotoGP (canale 208, disponibile anche in mobilità tramite Sky Go) e in streaming su Now. Il weekend è visibile anche su TV8, che trasmette in chiaro e in diretta le qualifiche e la Sprint Race del sabato. Domenica, invece, le gare di Moto3, Moto2 e MotoGP vengono proposte in chiaro solo in differita sul canale 8 del digitale terrestre. Di seguito tutti gli orari televisivi del Gran Premio della Repubblica Ceca da Brno.

MotoGP GP Repubblica Ceca 2026: la programmazione TV

Sky Sport MotoGP (canale 208), Sky Go e Now – Diretta

Sabato 20 giugno 2026

08:40-09:10 – Moto3 Prove Libere 2
09:25-09:55 – Moto2 Prove Libere 2
10:10-10:40 – MotoGP Prove Libere 2
10:50-11:05 – MotoGP Qualifiche Q1
11:15-11:30 – MotoGP Qualifiche Q2
12:45-13:00 – Moto3 Qualifiche Q1
13:10-13:25 – Moto3 Qualifiche Q2
13:40-13:55 – Moto2 Qualifiche Q1
14:05-14:20 – Moto2 Qualifiche Q2
15:00 – MotoGP Sprint (10 giri)

Domenica 21 giugno 2026

09:40-09:50 – MotoGP Warm Up
11:00 – Moto3 Gara (16 giri)
12:15 – Moto2 Gara (18 giri)
14:00 – MotoGP Gara (21 giri)

TV8 (in chiaro)

Sabato 20 giugno 2026

10:50-11:05 – MotoGP Qualifiche Q1
11:15-11:30 – MotoGP Qualifiche Q2
12:45-13:00 – Moto3 Qualifiche Q1
13:10-13:25 – Moto3 Qualifiche Q2
13:40-13:55 – Moto2 Qualifiche Q1
14:05-14:20 – Moto2 Qualifiche Q2
15:00 – MotoGP Sprint (10 giri)

Domenica 21 giugno 2026 – Differita

13:00 – Moto3 Gara (16 giri)
14:15 – Moto2 Gara (18 giri)
16:00 – MotoGP Gara (21 giri)

Dove vedere il GP Repubblica Ceca 2026 in replica

Chi non riuscirà a seguire il Gran Premio della Repubblica Ceca in diretta potrà recuperare l’intero weekend su Sky Sport MotoGP, che riproporrà nel corso della giornata gare, qualifiche e Sprint Race. Inoltre, la gara della MotoGP andrà in onda anche in differita su TV8 domenica 21 giugno alle ore 16:00, preceduta dalle gare di Moto3 (ore 13:00) e Moto2 (ore 14:15). Gli abbonati potranno rivedere tutte le sessioni anche on demand tramite Sky Go e Now.

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