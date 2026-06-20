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Sono circa 1.700 i turisti evacuati dall’area di Bayahibe, a Santo Domingo, dopo il maxi incendio che ha distrutto il resort Viva Dominicus Beach. Secondo le autorità locali, una cittadina italiana di 46 anni è morta e altre nove persone sono ferite. Al momento non si registrano altre vittime legate direttamente o indirettamente all’incendio, ma sono in corso altre verifiche. Le cause dell’incendio non sono ancora state individuate e sono in corso le indagini. Ma secondo i primi accertamenti le fiamme sono state alimentate dal forte vento e si sono diffuse rapidamente tra i tetti di paglia della struttura. Il governo della Repubblica Dominicana ha inviato il capo della protezione civile e due ministri sul luogo del disastro. Il resort Viva Dominicus Beach by Wyndham, a Bayahibe, è una destinazione popolare per i turisti statunitensi e internazionali sulla costa sud-orientale della Repubblica Dominicana. L’altro resort dello stesso gruppo, il Dominicus Palace a poca distanza, non ha subito danni dall’incendio e continua a funzionare normalmente, ha affermato il centro.

In ospedale l’ambasciatore ha incontrato il marito della signora deceduta. Le strutture consolari sono impegnate nella verifica sulla condizioni dei connazionali. Insieme ai dipendenti del resort, per gestire l’emergenza, stanno offrendo l’assistenza necessaria a tutti gli altri italiani coinvolti nell’incendio. La signora, spiega ancora il ministero degli Esteri, sarebbe stata colta da una crisi respiratoria mentre era in spiaggia, dove era accorsa assieme agli altri turisti per evacuare le stanze dell’hotel. Quando un’ondata di fumo l’ha investita, ha perso conoscenza inalando monossido di carbonio ed è stata trasportata in ospedale con un’auto privata.