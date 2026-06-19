La corsa al titolo di capocannoniere e non solo: Messi e Mbappé lottano anche per firmare il record di gol all-time

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Tutti a caccia del nuovo record. I Mondiali 2026, la prima edizione a 48 squadre, offrono agli attaccanti la grande occasione per segnare più gol. C’è un match in più, i sedicesimi di finale. Ci sono soprattutto molte più squadre materasso nei gironi. Chissà se qualcuno riuscirà a superare Just Fontaine, l’attaccante francese che in Svezia nel 1958 riuscì a segnare 13 reti in sole sei partite: ancora oggi detiene il primato di maggior gol segnati in una singola edizione dei Mondiali.

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Intanto il duello tra Leo Messi e Kylian Mbappé riguarda il record all-time. Con la tripletta all’esordio contro l’Algeria, Messi ha agganciato Miroslav Klose a quota 16 gol. È il primato di sempre. Mbappé ha distrutto il Senegal con una doppietta ed è distante appena una rete.

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L’albo d’oro dei Mondiali

La classifica marcatori LIVE dei Mondiali 2026

1) Jonathan David (Canada)

3 gol

1) Leo Messi (Argentina)

3 gol

3) Johan Manzambi (Svizzera)

2 gol

3) Cyle Larin (Canada)

2 gol

3) Harry Kane (Inghilterra)

2 gol

3) Kylian Mbappé (Francia)

2 gol

3) Erling Haaland (Norvegia)

2 gol

3) Folarin Balogun (Stati Uniti)

2 gol

3) Kai Havertz (Germania)

2 gol

3) Yasin Ayari (Svezia)

2 gol

3) Elijah Henry Just (Nuova Zelanda)

2 gol