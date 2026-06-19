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“Certe cose meritano una riposta immediata. Non so perché il presidente degli Stati Uniti si comporti così con gli alleati. Non è la prima volta che accade, posso solo dire che dispiace che non abbia la stessa determinazione con i nemici dell’Occidente”. Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha risposto in un video pubblicato sui suoi account social alle parole pronunciate dal tycoon a La7, a cui il presidente Usa ha detto: “Giorgia mi ha implorato di fare una foto insieme, mi ha fatto pena”. “Le dichiarazioni di Donald Trump sono totalmente inventate. Sono francamente allibita” – ha risposto Meloni in un post su Instagram. Aggiungendo: “Io e l’Italia non imploriamo mai”.